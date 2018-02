Afsluiting Roden Fit en Gezond

RODEN – Afgelopen weekend werd in Roden het programma ‘Roden Fit en Gezond’ afgesloten. Het programma is een opstap voor mensen die graag meer willen bewegen, maar nog niet weten wat zij willen doen. Daarnaast krijgen zij extra tips en adviezen over sporten, maar ook over voeding en eetpatronen. ‘Roden Fit en Gezond’ biedt programma’s op maat, zodat iedereen een geschikte training kan volgen.

De deelnemers aan het programma sporten samen met gevarieerde programma’s en professionele begeleiding. De groep die nu het programma heeft afgerond was enthousiast over de methode van het programma.