Aftellen met ….. Albertus Lieffering

RODEN – Het gaat nu hard. Nog tien dagen om precies te zijn. En dan gaat het los in Roden. In deze aftellen met een gesprekje met mister Rodermarkt Albertus Lieffering. Want heb je het over Rodermarkt, valt automatisch ook Lieffering. Onlosmakelijk met elkaar verbonden, de bandenkoning en de Roder feestweek. Lieffering zorgt ervoor dat er op de paardenmarkt geen hysterische toestanden uitbreken én hij bemoeit zich met peerdjerennen op woensdagmiddag. Of –ie er klaar voor is willen we weten.

“Wij zijn er áltijd klaar voor. En alles wat nog niet geregeld is is een uitdaging. Wat ik je wel kan vertellen is dat de paardenmarkt weer leeft. Dat merkte je al in Norg. Echt een fantastische paardenmarkt hadden ze daar. Super voor elkaar. En dat kan natuurlijk ook, met zo’n prachtige omgeving. Dat hebben we hier in Roden niet. Of we moeten al bomen aan de Brink plaatsen, haha. Maar goed, ik verwacht hier ook zeker een mooie markt. We hebben nog geen zicht op het aantal paarden, maar de handelaren zijn positief. Ik heb in Norg met ze gesproken. Het contact is goed. Noordenveld kan trots zijn op twee mooie paardenmarkten in de gemeente.” En dan nog even over het andere paardenevent, beslist een van de hoogtepunten van de Rodermarkt. Peerdjerennen zorgt al decennia voor bomvolle straten en terrassen in hartje centrum.

Het unieke van het evenement zit hem in de baan, weet Lieffering te vertellen. “Paardjerennen is onlangs op twee plaatsen afgelast vanwege het weer. Heemskerk, waar een van de grootste wedstrijden van Nederland gehouden worden, liep twee en half uur vertraging op. De baan was gedeeltelijk weggespoeld. Die moest weer helemaal opnieuw worden opgebouwd. Een drama. Daar komen zo ongelofelijk veel mensen op af. Bij ons gebeurt dat niet. Wij werken met gegraven zand. Dat is zand uit een afgraving, woudzand noemen ze het. Een beetje roodgeel-achtig is het. Ligt veel vaster op straat. In Heemskerk werken ze met zand uit de zee. Dat spoelt veel sneller weg. Drie jaar geleden hadden we ook slecht weer. Veel regen. Jammer, maar het kan een keer gebeuren. Onze baan lag er tiptop bij. Maar we gaan natuurlijk voor een heerlijke warme nazomerweek. Kom maar op met die Rodermarkt. Ik ben d’r klaar voor!”