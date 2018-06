Aftellen met…. Anne Rozema, voorzitter Stichting Jaarbeurs Roden

Hij is net terug van een weekje Curaçao met de selectie en sponsoren van FC Groningen. In uiterst relaxte stemming is –ie wanneer we hem aan de lijn krijgen. Tot Anne Rozema hoort waar het over gaat: Rodermarkt. Hoe hangt de vlag erbij willen we weten. Ligt de boel op schema of moet er hier en daar nog wat gesleuteld worden aan het programma van de Jaarbeurs. “Rodermarkt? Dat komt akelig dichtbij. In de goede zin dan hè? Het artiestenprogramma is zo goed als ingevuld. Lucas Schoonbeek, hij is verantwoordelijk voor de programmering van de Jaarbeurs, heeft verzekerd dat het programma er nóg beter uitziet dan het afgelopen jaar. Verder hebben we het grotendeels rond, op nog wat details na. Het beursplein gaan we dit jaar anders inrichten. Het is de plek waar mensen allemaal staan. Dáár gebeurt het. Dat is de plek waar mensen gezellig met een biertje in de hand staan te kletsen en ouwehoeren. Maar de artiesten waren altijd wat verstopt, rechtsachter in de hoek. Je zag wel wat bewegen, maar niemand zag wat er gebeurde. We willen een podium voor de artiesten. En de pagodetenten worden vervangen door meer open exemplaren. Nóg meer reuring op het plein, dat is het doel. Verder verhuist de korenmiddag van woensdag- naar maandagmiddag. Woensdag is er al zoveel. Bovendien is de beurs dan dicht. Dan heb je een korenfestival met een paviljoen dat dicht is. Maandag was het paviljoen open, maar was er niets te doen. Dat wil je niet.” Ook zou de jaarbeurs aandacht hebben voor hét modewoord van de afgelopen paar jaar: duurzaamheid. Doe je duurzaam, doe je leuk mee. Maar wat gaat de jaarbeurs nu precies doen aan duurzaamheid willen we van Anne weten. “We kunnen er als jaarbeurs niet omheen. Straks gaan we allemaal toe naar gasloos wonen. De volledige jaarbeurs duurzaam gaat voor dit jaar niet lukken. We laten wel zien hoe je op een andere manier energie kunt opwekken. Door zonne-energie en windenergie bijvoorbeeld. Helemaal afhankelijk van duurzaam opgewekte energie kunnen we niet zijn. We kunnen het ons niet permitteren dat er minder geluid uit de boxen komt als de bands spelen. En je zult zien; heb je wind nodig, waait –ie niet. Wel hebben we een duurzaamheidsplein met standhouders in die hoek. Zij hebben praktisch toepasbare tips en mogelijkheden voor consumenten om duurzaam te wonen. Het enige punt is, dat duurzaam wonen zó booming is, dat bedrijven die zich daarmee bezig houden het ongelooflijk druk hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat juist nu het druk is promotie belangrijk is. De invulling van het plein is nu nog een puntje, maar weet zeker dat het goed komt. We zijn –en dit is onder voorbehoud- met de gemeente in gesprek over een podium waar prominente sprekers op dit gebied iets vertellen over duurzaamheid. Bekende mensen die naam en faam hebben op dit gebied. Er valt zoveel te vertellen over andere manieren van verwarmen en circle economy. Maar nogmaals, dit is niet zeker. We moeten bekijken of het haalbaar is. En verder? We leggen dat lat over de hele linie hoger. Het horecaplein wordt nog professioneler en we passen de AVG-wetgeving toe. Ook wij hebben daarmee te maken. Is de missverkiezing afgelopen, worden de gegevens vernietigd. Daar wordt ook voor getekend. We hebben nog drie maanden. En als we vakantie eraf halen nog een aantal weken. Het gaat supersnel. Er moet nog genoeg gebeuren, maar we hebben besloten dat het doorgaat, haha.”