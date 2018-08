Aftellen met … Bart de Vries

RODEN – Alles onder controle bij het Wapen van Drenthe. Prima op schema, mooie artiesten en een geweldige samenwerking met overbuuf Monique Roossien van Mo’s Café, meldt Bart de Vries van ´t Wapen. Om maar even met het programma te beginnen. “Dinsdag- en zondagmiddag organiseren we samen muziek op straat, tussen onze twee bedrijven in. Zondagmiddag is het Oktoberfest op het kruispunt van de Heerestraat. Vorig jaar hadden we Jannes op dinsdagmiddag. Een doorslaand succes. Echt een schot in de roos. We hadden wel een hoop volk verwacht, maar zóveel. Nee. Er waren wel 1.500 man schat ik. We hebben echt gedacht: hoe gaan we dit overtreffen. Dat valt niet te overtreffen. Dit jaar hebben we Frans Duits gestrikt voor de dinsdagmiddag. Die naam heeft niet veel introductie nodig denk ik. Vrijdag- en zaterdagavond hebben we ons eigen programma in het Wapen. Vrijdag staan The Greendogs op het podium, een rockabillyband. Zaterdag hebben we de Moeflons geboekt, een coverband die ook eigen nummers maakt. Een feestband uit de regio Emmen.” De horecaondernemer heeft ook nog een nieuwtje te melden: de horeca gaat voor het eerst de biertjes tappen in biologisch afbreekbare bekers. “Ik zit namens de horeca aan tafel met de gemeente. We bespreken zaken als veiligheid, maar ook duurzaamheid is een onderwerp waar de gemeente aandacht aan wil besteden. Als het goed is doet alle horeca mee.” Ook gaat er iets met de munten veranderen weet Bart. Om valsmunterij uit te roeien. Vorig jaar zijn er valse Ronermarken aangetroffen. “We moeten wel. We willen niet weer het risico lopen dat mensen gedupeerd worden. Wat er precies verandert, vertel ik niet. Daar gaan Herman Holland en Albertus Lieffering over.” Een ding is in ieder geval duidelijk; Bart de Vries is klaar voor het feest der feesten. Nog een beetje schaven aan de personeelsplanning en dan moet het helemaal goed komen.