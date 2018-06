Aftellen naar de Rodermarkt met…..André Brasse

RODEN – De Rodermarkt lijkt nog ver weg, maar komt met rasse schreden dichterbij. In aanloop naar dé feestweek van het jaar in Roden en omstreken, blikt de Krant alvast vooruit. Om de week zal een kleine voorbeschouwing verschijnen met een bekende Noordenvelder, die vertelt over de aankomende Rodermarkt vanuit zijn of haar oogpunt. We trappen af met André Brasse, die verantwoordelijk is voor de standwerving van de Noorderexpo.

Het proces van standwerving, is al lang en breed in gang gezet, zo laat André weten. ‘In september is de Rodermarkt, in oktober hebben we dan een maand niets en in november beginnen we met de editie van volgend jaar’, zegt hij. Vroeg beginnen is van groot belang voor de standwerving. ‘Zoiets kan niet op het laatste moment, daar moet je vroeg bij zijn.’ Volgens André ligt de standwerving aardig op schema. Zoals hij eerder al in deze krant liet optekenen, wil de Noorderexpo – voorheen de Jaarbeurs van het Noorden – zich onderscheiden in duurzaamheid. De eerste klimaatneutrale beurs, dat is een droom waar André al enig jaren mee rond liep. Het aantreden van oud-wethouder Otto Huisman als acquisiteur bij het team versnelde het proces vanwege zijn inzet op het gebied van duurzaamheid. Met onder andere LED-verlichting, compleet herbruikbare stands en een minimum aan afval en een duurzaamheidsplein, moet de Noorderexpo dit jaar al een duurzamere beurs worden. De komende jaren kijken we of het haalbaar is om de benodigde energie voor de beurs duurzaam op te wekken. ‘Duurzaamheid is daarnaast ook een thema op de Noorderexpo’, zegt André. Een aantal stands die bij dit thema horen, zullen hierop gefocust zijn. Daarnaast kijkt de organisatie of ze ook een ‘duurzame horeca’ kunnen regelen met bijvoorbeeld een demonstratie ‘duurzaam koken’ en een ‘proeverij’. ‘Als beurs heb je een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat moet je ook uitdragen.’ Om ook het nieuwe logo goed te promoten, zal er bij de ingang een groot LED-scherm staan met het nieuwe logo van de Noorderexpo.

Naast de thema’s ‘wonen en lifestyle’ is er dit jaar dus een focus voor duurzaamheid. Maar er worden nog een aantal aanvullende activiteiten georganiseerd op de Noorderexpo. Zo wordt er gekeken naar een high tea en een proeverij. Zoals voorgaande jaren, keert ook de Korenmiddag terug. Deze wordt echter wel verplaats naar de maandag- in plaats van de woensdagmiddag.

Wat betreft de standwerving, kan André tot nog toe tevreden zijn. ‘We hebben een mooie groep acquisiteurs en de lijst loopt lekker door. De vergaderingen gaan vaak gepaard met een biertje, dus het is eigenlijk altijd gezellig. We zijn nog wel op zoek naar mensen die willen helpen bij de acquisitie. Aanmeldingen zijn van harte welkom’, zegt André. Dat de komende editie van de Noorderexpo een zeer geslaagde gaat worden, daar twijfelt hij niet aan.