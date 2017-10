Afvalbakken en fietsenrekken voor de Albertsbaan

RODEN – De nieuwe Albertsbaan in Roden is prachtig, dat behoeft geen enkele discussie. Er wordt behalve van de parkeerplekken gretig gebruik gemaakt van de bankjes op het podium in het midden van de parkeerplaats. Ook onder de muziekkoepel hebben al behoorlijk wat artiesten hun repertoire vertolkt. Punt is echter ontbrekende afvalbakken en fietsenrekken. In overleg met de belangenvereniging en de Roder Zakenkring heeft de gemeente besloten om afvalbakken en beugels voor fietsen aan te schaffen. De verwachting is dat het straatmeubilair over een week of vier geplaatst wordt.

Onderhoud

De Albertsbaan wordt 6 keer per jaar onkruidvrij gemaakt en in december wordt het blad geruimd. Het zwerfafval wordt iedere week verwijderd. De totale herinrichting van de P heeft 1.6 miljoen euro gekost.