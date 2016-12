Afvalbeleid Noordenveld: vanaf 1 januari is alles anders

NOORDENVELD- Even opletten mensen! Het afvalbeleid binnen de gemeente Noordenveld is gewijzigd! In 2020 moet 75 procent van het huishoudelijk afval hergebruikt of gerecycled worden. Dat heeft de landelijke overheid besloten. Een groot deel van het afval dat nu nog in de restafvalcontainer belandt bestaat namelijk uit herbruikbare en dus waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT, plastic, glas en textiel. Vanaf 1 januari gaat dat anders dus. Weten hoe het zit? Handig is het om via de website van de gemeente de ‘afvalapp’ te downloaden of de papieren kalender even in huis te halen.

Het scheidingspercentage in de gemeente is op dit moment nog geen 60 procent. Om dit percentage te verhogen, verandert het afvalbeleid in Noordenveld per 1 januari 2017. Vanaf dat moment wordt het restafval nog 1 keer in de 4 weken opgehaald. “Door afval samen goed te scheiden kunnen we energie besparen, het milieu verbeteren en meer afval hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten”, aldus de gemeente.