Afvaldumpingen in de Onlanden en Langeloërduinen

NOORDENVELD – Onverlaten hebben hun overbodige huisraad gedumpt in de Onlanden en de Langeloërduinen. In de berm van de Noorddijk, vlakbij de Drentsedijk in het gebied ‘De Onlanden’ in Peize zijn 2 stoelen gedumpt. Dit is waarschijnlijk in het Rodermarkt weekend gebeurd. In de berm van de Noordseveldweg, een zandweg in het gebied de Langeloërduinen in Norg, tussen de Postmaatseweg en Wiltenkamp, zijn 2 oude auto-radiatoren gedumpt.

De BOA van de vakgroep handhaving wil graag weten van wie dit afval afkomstig is. Herken je van de foto’s enkele zaken? Tips kun je doorgeven via het algemene telefoonnummer 14 050 of via de e-mail naar postbus@gemeentenoordenveld.nl.