‘Al 25 jaar staan onze relaties centraal’

RODEN – Het was 1 maart precies een kwart eeuw geleden dat Jack Hesseling zijn Assurantie Adviescentrum startte aan de Brink in Roden. Na een verhuizing in 1993 naar een groter pand, werd het kantoor later gevestigd aan de Dwazziewegen. Door uitbreiding van specialiteiten en activiteiten is Hesseling Advies vanaf 2007 gevestigd aan de Kanaalstraat 53 in Roden.

‘Er is de afgelopen kwart eeuw veel veranderd, zowel binnen als buiten het bedrijf’, vertelt Jack. ‘We zijn gegroeid door met name mond-tot-mond reclame, persoonlijke benadering, deskundigheid, betrokkenheid en professionaliteit. Bij ons krijgt de klant onafhankelijk financieel advies en staat de klant nog écht centraal.’ Hesseling Advies heeft veel ervaring in zowel zakelijke- als particuliere advisering. In verzekeringen en hypotheken. Daarnaast maakt de internet applicatie Compleet-Verzekerd.nl en Autolease Noord deel uit van de organisatie. ‘Ik ben alleen begonnen. In de loop der jaren zijn er interne en externe medewerkers bijgekomen om het specialisme uit te breiden. Hierdoor kunnen we onze relaties met raad en daad bijstaan. We zijn continu in ontwikkeling, zeker ook met dank aan onze klantenkring, betrouwbare verzekeraars en andere financiële dienstverleners, net als uiteraard toegewijde medewerkers’, stelt Hesseling tevreden vast. Hesseling heeft oog voor de toekomst. ‘Ik zie veranderingen aankomen. Niet alleen wettelijke maatregelen, maar ook een verandering van onze beloning. Daar waar het in het verleden normaal was dat onze verdienste bestond uit provisie en onze relaties ‘gratis’ adviezen en dienstverlening kregen, gaan we in de toekomst steeds vaker zonder provisie (premies tegen inkoopsprijs) verzekeren. Hiervoor in de plaats is het mogelijk om een specifiek serviceabonnement af te spreken. De relatie bepaalt dan zelf zijn dienstverlening, daarvoor zijn specifieke serviceniveaus ontwikkeld. Hesseling Advies wordt zo een onafhankelijk advieskantoor. Het maakt niet meer uit waar u verzekerd bent, wij kunnen de klant altijd met raad en daad bijstaan. Ik denk dat onze samenwerking op deze manier doeltreffender wordt en bovendien is er altijd een passende oplossing te vinden. Daarnaast blijven we uiteraard onze advieswebsite en Compleet-Verzekerd.nl ontwikkelen. Ondernemen is een kwestie van actief zijn en blijven en van meegroeien met de behoeften van de klant’, besluit de ondernemer.

Hesseling Advies is gevestigd aan de Kanaalstraat 53 in Roden en is telefonisch bereikbaar via

050-5012000. Mailen kan via info@hesselingadvies.nl. Zie voor meer informatie ook de website www.hesselingadvies.nl.