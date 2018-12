RODEN – Het is nog even wachten. Anderhalf week om precies te zijn. Dan staat de Drenthe 200 weer op het wielerprogramma. In alle vroegte zullen de deelnemers aan de start van deze heroïsche tocht verschijnen. Dat niet iedereen deze editie uit zal fietsen, staat eigenlijk al vast. Maar – zo concludeert Johan Wekema – het parcours ligt er goed bij. De geoefende fietser zou de rit dan ook zeker kunnen voltooien. De Krant sprak een week voor tijd met David Huijsmans. In 2016 was hij de laatste renner die binnen de tijd over de finish kwam. En dit jaar keert hij terug naar het hoge noorden.

Ja, David zal volgende week vrijdag in hartje Roden beginnen aan misschien wel de zwaarste tocht van het jaar. Aan de telefoon klinkt de Brabander (woonachtig in Oosterhout) enthousiast. Hij heeft er zin in. ‘Dit wordt mijn tweede keer. In 2016 was ik allerlaatste binnen de tijd’, zegt hij. In totaal hebben de deelnemers achttien uur de tijd om te finishen. David deed er iets korter dan 16,5 uur over. ‘Dat kwam voornamelijk vanwege de blessure van een fietsmaat’, zo vertelt David. ‘Na een kilometer of dertig kreeg hij last van een bovenbeenblessure. Erg vervelend natuurlijk. We waren met z’n drieën naar Drenthe gekomen en wilden de tocht ook met elkaar uitrijden. Na honderd kilometer gaf mijn maat te kennen niet verder te kunnen. Ondertussen hebben wij hem letterlijk over het parcours moeten trekken. Dat heeft heel veel energie gekost.’ Opgeven was voor David echter geen optie. En ook dit jaar twijfelt David er niet aan of hij de finish zal halen. ‘Hij wordt uitgereden. Sowieso. Die ambitie en drive is er. Al kom ik half dood over de streep, ik ga hem uitrijden.’

Vorig jaar moest David verstek laten gaan, iets waar hij nog steeds enigszins van baalt. ‘Ik kon geen vrij krijgen. Nu heeft mijn chef gezegd dat ik hoe dan ook vrij kon krijgen voor de Drenthe 200. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee’, zegt de Brabander. ‘Ik ben vastberaden om de tijd van twee jaar geleden te verbeteren. Dat moet ook lukken denk ik. Ja, ik heb er echt zin in. De sfeer en ambiance van de eerste keer staat me nog goed bij. We begonnen vastberaden aan de tocht. Het was jammer dat mijn maat een blessure kreeg, maar voor de rest is de tocht heel goed bevallen.’ Dit jaar moet David het alleen doen. ‘Mijn fietsmaten kunnen niet mee. Dat vind ik wel spannend hoor. Gelukkig gaat mijn vrouw als steun mee. We bivakkeren in een hotel in de buurt, waar we de avond ervoor slapen. En dan is het ’s ochtends knallen geblazen. Ik heb er heel veel zin in!’

Parcours

Het parcours is dit jaar niet heel veel veranderd ten opzichte van voorgaande edities. Wel wordt Langelo bijvoorbeeld ontzien. Wederom worden er zes Drentse gemeenten doorkruist. De mooiste bossen, heidevelden, beekdalen en natuurgebieden worden aangedaan. Omdat het parcours er nu prima bij ligt, lijken veel wijzigingen er niet meer aan te komen. Mocht het de komende weken alsnog heel slecht worden, dan kan het zijn dat het Janpad enigszins wordt ontzien. ‘Wellicht dat we dan een bypass invoegen’, zegt organisator Johan Wekema.

Inschrijven

Er wordt gereden in wedstrijdvorm, maar ook in cyclosportieve vorm. De wedstrijd is inmiddels vol, maar er is nog ruimte bij de cyclosportieve tocht. Ook is er een NK Fatbike, waarmee er ruimte is voor duizend deelnemers. Inschrijving kost zestig euro. Daarvoor verzorgt de Drenthe 200 alles: een beveiligd parcours door 150 vrijwilligers, een chip voor tijdsregistratie, zeven Makro Foodpoints, evenementenverzekering, speciale EventApp met alle info bij de hand en livetracking voor volgers, een heldenonthaal in Roden, kleedgelegenheid/douche en een gezellige sfeer. Momenteel zit de organisatie op zo’n 960 deelnemers. Dat wil zeggen dat er nog enkele tientallen plaatsen beschikbaar zijn. Heren en dames fietsers: grijp uw kans!

Wat: Drenthe 200

Wanneer: vrijdag 28 december

Info: www.drenthe200.nl.