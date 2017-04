Albertsbaan: eerste deel klaar, fundering muziekkoepel gestort

RODEN – Afgelopen vrijdag werd het straatwerk van fase 1 van de Albertsbaan opgeleverd. Dit betekent de Albertsbaan ook vanaf de Heerestraat weer bereikbaar is en dat het plein te gebruiken is, althans de nieuw aangelegde parkeerplaatsen die horen bij die eerste fase. Ondertussen werd donderdagmiddag de fundering van de muziekkoepel die op de Albertsbaan komt gestort. De firma Noordhuis uit Roden zal die koepel gaan bouwen. Uiterlijk 19 mei worden de palen van de koepel geplaatst. Zakenkring Roden is blij dat fase 1 van Herinrichting Albertsbaan is afgerond. ‘Dit bespaart ons en zeker de consumenten weer omrijden en bovendien zullen de opstoppingen vanwege de omleidingen ook beduidend minder vaak voorkomen.’