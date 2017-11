Alex Wekema lijsttrekker PvdA Noordenveld

NOORDENVELD – Het bestuur van de PvdA in Noordenveld draagt Alex Wekema voor als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen in maart 2018.

Wekema voerde in 2014 ook de lijst aan en is nu wethouder. Hij heeft onder meer de decentralisatie van de jeugdzorg vormgegeven en ervoor gezorgd dat het kunst- en cultuurmenu op basisscholen in stand bleef.

Afdelingsvoorzitter Janneke Ulrich is trots op de lijst: “We zijn erin geslaagd een kandidatenlijst samen te stellen waarin naast ervaring veel nieuwelingen zich presenteren, en ook jonge mensen hun opwachting maken. Drie van de eerste tien kandidaten zijn vrouw. Het is fantastisch om te zien dat veel mensen bereid zijn zich in te zetten voor onze partij, ook nieuwe leden.”

Bij de nieuwkomers noemen we Tiemen Ensink (Peize, 2), die adviseur is in de sociale zekerheid, Pascalle de Vries, 26 jaar (Roden, 3), naast haar studie op mediagebied werkzaam in een kledingboetiek, Dineke Scheper, (Norg, 6) met veel onderwijservaring, Henk Hagedoorn (Een, 7), bevlogen sportvrijwilliger naast zijn baan in het bedrijfsleven, Machiel Huizenga (Norg, 8), adviseur mobiliteit, Louise Pilon (Een, 9), ict-expert en Sven van de Kooi, 23 jaar, (Roden, 10), student met daarnaast een baan in een pizzeria in Roden.

Ervaring komt via huidig raadslid Wietze de Wind, (Norg, 4), actief als vrijwilliger op heel veel terreinen en oud-raadslid Evert Jansen (Roden, 5), die ondernemer is in Friesland, maar voor het wonen terug keerde naar Drenthe.

De plaatsen 11 – 14 worden ingenomen door Michaël Wiese (Norg), vastgoeddeskundige, Dick Blommers (Roden), onderwijsman, Johan Boelman (Roden), oud-basisschooldirecteur en Albert Wemmenhove (Steenbergen), ecoloog.

In totaal telt de lijst 26 kandidaten. Lijstduwer is de huidige fractievoorzitter, Anne Doornbos uit Een, oud-gemeentesecretaris en actief voor de streektaal in Drenthe.

De ledenvergadering van de PvdA stelt de lijst op 12 december definitief vast.

Janneke Ulrich heeft er zin in: “De PvdA in Noordenveld gaat met vertrouwen de verkiezingen in met een sociaal, groen en duurzaam programma en een prima stel kandidaten!”