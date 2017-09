‘Alleen de voorselectie al was een totale verrassing’

Klimmen, boogschieten, vlotten bouwen én werken aan teambuilding met Actief Veenhuizen

VEENHUIZEN – Vier jaar geleden gestart met een tokkelbaantje in de oude Maallusttoren in Veenhuizen die vroeger fungeerde als graansilo. Uit liefde voor de buitensport. Want dat is waar Meike Linschoten en Duncan Stavers

hun hart aan verpand hebben; lekker actief zijn in de natuur. Via een smal paadje pal naast gevangeniscomplex Essenheim ligt de thuishaven van Actief Veenhuizen verscholen. Een plek waar je tegenwoordig vanuit een heus klimbos naar boeven kunt koekeloeren. Maar dat is nog lang niet alles; je kunt er boogschieten, vlottenbouwen, gps-tochten lopen én werken aan teambuilding. Het programma van Actief Veenhuizen is grenzeloos. Kennelijk viel de club zo op, dat ze zijn voorgedragen voor de Ondernemersprijs van Noordenveld.

Meike Linschoten is er nog wat beduusd van. Ze was de laatste die dacht dat Ingrid Alkema van de gemeente Noordenveld hen kwam bezoeken in het Leprozenhuisje in Veenhuizen om te vertellen dat Actief Veenhuizen was voorgedragen voor de Ondernemersprijs van Noordenveld. Voorgedragen. Nog niet genomineerd. Dat hoorden Meike en Duncan later pas. “Zo’n 600 bedrijven waren voorgedragen, daarvan waren er zes overgebleven waaronder wij, vertelde ze. Een geweldige mededeling natuurlijk. Totaal onverwacht”, vertelt Meike die het verhaal in haar eentje moet doen. Lief Duncan is het land in. Als zzp’ er bouwt hij buitenklimparken door heel Nederland. “Het was een leuk gesprek. Zonder verwachtingen.”

Actief Veenhuizen is begonnen in de oude graansilo met een tokkelbaan en een klimwand. 2013 was het. De locatie bleek al snel te klein. “We wilden méér. Meer activiteiten ontplooien, meer ruimte om grotere groepen te kunnen ontvangen. Toen we op een middag door Veenhuizen doolden, liepen we langs dit pand. Een gebouw dat dateert uit 1867, waar vroeger leprapatiënten in quarantaine werden gehouden. Eigendom van de Rijks Gebouwendienst. ‘Wat zou het leuk zijn als..’, dachten we. En wat een ruimte… Toch ging het niet zo maar. We moesten eerst maar eens laten zien wat we waard waren. Of de plannen langdurig en levensvatbaar waren. Dat lukte. We kregen een huurcontract voor 5 jaar en brachten het pand samen met de Rijksgebouwendienst terug in oorspronkelijke staat. Het Leprozenhuisje werd het startpunt voor outdoor-avonturen. Veel activiteiten doen we in samenwerking met het museum. Scholen komen hier na een museumbezoek lekker uitrazen. Horeca doen we hier niet. Een kop koffie of thee. Dat is het. Onze passie is buitensport. Niet om voor grote groepen in een soeppan te roeren. Veenhuizen heeft behoorlijk wat te bieden op het gebied van horeca. We hebben de samenwerking gezocht met lokale ondernemers. Boeken ze bij ons een arrangement, kan dat in combinatie met een lekkere lunch bitter & Zoet. Of met koffie en taart bij het Verenigingsgebouw. We geloven in samenwerking. We hebben hierachter een soort loopbruggetje naar Bitter & Zoet. Kunnen we over en weer even snel wat kratjes drinken uitwisselen mocht dat nodig zijn. En gasten zijn snel van A naar B.”

Het klimbos (geschikt voor kinderen vanaf groep 6) is de nieuwste ontwikkeling van Actief Veenhuizen. 20 verschillende hindernissen direct gegrensd aan het terrein van gevangenis Essenheem. Een groen doek dat gespannen is langs de omheining van de bajes moet voorkomen dat de kids oog en oog met een boef staan én ervoor zorgen dat de privacy van de delinquenten gewaarborgd blijft. Als het aan Meike en Duncan ligt wordt het klimbos in de toekomst verder uitgebreid met een parcours speciaal voor jonge kinderen. Ook wil Meike de trainingen voor teambuilding verder uitbreiden. ‘Durf te doen’, heet het programma dat de onderlinge band tussen collega’s moet versterken. Actief Veenhuizen is er ook voor bedrijfsuitjes en familiefeesten. In hoogtijdagen begeven zich zo’n 60 leerlingen per dag op het terrein naast de bajes. En dat is nog lang niet alles. Actief Veenhuizen gaat ook op locatie. Verzorgt op scholen een spoedcursus huttenbouwen, boogschieten en andere avontuurlijke programma’s. Ook populair is de escaperoom in de Rode Pannen. “Vooral in de winter erg in trek”, weet Meike. Van het hele spektakel rondom de Ondernemersprijs heeft ze, net als Duncan, geen enkele verwachting. “De nominatie alleen al was voor ons een totale verrassing.”