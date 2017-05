Als helden ontvangen!

PEIZE – In Peize werd vrijdag de wandelvierdaagse op prachtige wijze afgesloten. De activiteit van Volksvermaken was opnieuw een schot in de roos met heel veel deelnemers. Op de afsluitende vrijdag werden de lopers, heel jong en heel oud, op feestelijke wijze onthaald. Ze kregen bloemen, snoep en er was muziek. Ook kregen deelnemers een welverdiende medaille omgehangen. Meer over de wandelvierdaagse in Peize leest u elders in de Krant, net als over de aankomende vierdaagse in Roden, die dinsdag 30 mei begint. Piet Paulusma zal in Roden het startschot geven.