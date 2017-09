‘Als het een team wordt kunnen er mooie dingen gebeuren’

Pelikaan S

OOSTWOLD – Pelikaan S was vorig seizoen dichtbij de ultieme droom: de eerste klasse. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. De club van rood en zwart heeft weer een hele vrachtwagen nieuwe ‘raspaarden’ binnen gehengeld. Daarnaast zijn er ook weer een aantal spelers vertrokken uit Oostwold, waaronder doelpuntenmachine Freddy de Grooth, Martijn Drent en Petrit Hoxhaj. De Oostwolders hebben zich versterkt met Kassim Bizimana (Wassenaar), Max v/d Boom (Helmond Sport) en John van Dalen (ACV). We spraken met John van Dalen, die eveneens op hoog niveau heeft gespeeld. Bij HHC Hardenberg en het Asser ACV.

Van ACV naar Pelikaan S. Van de Derde Divisie naar Tweede Klasse. Van Assen naar Oostwold. Een hele overgang. “Nou, mijn schoonouders wonen in Leek, dus ken de omgeving wel”, zegt de in Eelderwolde woonachtige Van Dalen. Ik bewust gekozen voor een lager niveau. Ik werk vijf dagen in de week (“ik werk bij een detacheringsbureau, ik zorg dat mensen aan het werk blijven, ha”) en heb twee jonge kinderen. Ik heb vanaf mijn tiende op niveau gevoetbald, in de Hoofdklasse en Topklasse. Bij ACV moest je drie keer per week trainen, daarnaast heb je de wedstrijden nog. Het valt niet te combineren. Waar Pelikaan S voor staat? Dat weet ik niet. Als we het dan hebben over de beroemde renstal van Jo Smit, gaat er bij Van Dalen een lampje branden. Pelikaan S is best een club met status, positief of negatief. Er wordt wel over deze club gesproken. Met een markante voorzitter. Mijn eerste indruk: ik kende wel enkele spelers, heb nog samengespeeld met Anton Jongsma en Eduardo de Jonge Rosa. Ik kwam hier met nul verwachtingen. Het niveau valt me 100 procent mee. De organisatie is anders dan ik gewend ben. Neem de media. Met ACV hadden we op zaterdag een wedstrijd, de volgende dag kon je de samenvatting al lezen op internet. Ze kunnen voetballen, uitdaging is om er een team van te maken, die uitdaging is hier altijd geweest. Ik merk dat iedereen 100 procent gemotiveerd is. Kijk, je kunt vijf ballen fout inspelen, maar als je je best doet, dan vind ik het prima. Doel is de eerste klasse. Ik heb geen idee van de tegenstanders. We moeten sowieso voor de titel gaan, er zijn nog vijf titelkandidaten heb ik gehoord. Het zijn allemaal goede voetballers, maar er zitten ook jongens bij die nog nooit hoger hebben gespeeld dan de tweede klasse. Onlangs won Pelikaan S met 3-1 van VEV’67. VEV wil ook voetballen, dan voetballen wij ook. We hebben ook tegen Be Quick Dokkum gespeeld, eveneens eerste klasser. Die wonnen we met 4-2. Ik moet nog zien hoe het uitpakt als we tegen een ploeg spelen die zich ingraaft. Mijn positie is links centraal in de verdediging. Op zich staat de huidige basis er. Iedereen kent elkaar. Je merkt nu al dat het team vorm krijgt. Als het een echt team is, en als de jongens door het vuur gaan, dan kunnen er mooie dingen gebeuren.”