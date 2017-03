‘Als ik iets wil, moet ik het nu doen’

Patricia Gonzalez Vink vertrekt naar Spanje

RODEN – Patricia Gonzalez Vink verruilt voor tenminste een jaar Roden voor Spanje. Ze gaat naar haar zusje Cristina. ‘Ik wil Spaans leren, ik wil mijn zusje beter leren kennen en mijn geboorte-eiland ontdekken. En als ik de taal machtig ben, wil ik proberen mijn vader en zusje aan één tafel te krijgen. En dus staat haar schoonheidssalon in de etalage. Zodra die verkocht is, vertrekt ze. Bijzonder verhaal over een bijzondere vrouw.

Begin dit jaar reisde Patricia af naar Thailand. Tijd voor een maandje bezinning. Anderhalf jaar geleden ontdekte ze dat ze een zusje had. In Spanje, haar geboorteland. Het verblijf in Thailand leerde haar een hoop. Over vriendschappen, bijvoorbeeld. Over vertrouwen, én over het feit dat niets is wat het lijkt. Dat de waarheid soms toch net even anders blijkt te liggen dan altijd was verondersteld. Terug in Nederland besloot ze het roer om te gooien. ‘Ik kwam samen met mijn moeder naar Nederland. Ik was toen zes jaar. Mijn vader bleef op Gran Canaria wonen. Ik kwam per toeval in aanraking met een kaartlegster. Ze vertelde dingen over mijn leven die exact kloppen’, vertelt Patricia, die aanvankelijk wat achterdochtig was. ‘Ach’, dacht ik, ‘die heeft vast op Google of Facebook gekeken. De dingen die ze vertelde waren zo gedetailleerd, echt ongelooflijk. Dergelijke dingen zet ik nooit ergens online. Zo vertelde ze over mijn Spaanse grootouders die overleden zijn. ‘Je oma tikt me steeds aan’ zei ze. ‘Ze wil je iets vertellen. En schrik niet nu, maar je hebt een zusje’. En hoewel het nu wellicht wat zweverig klinkt, voelde ik dat ze goed zat, dat het waar was.’

Patricia vroeg haar vader ooit al eens of er een zusje was. Diverse keren zelfs. Hij ontkende: Patricia had geen zusje. ‘Misschien was het een familiegeheim. Ik vroeg de kaartlegster hoe m’n zusje heet. Daar kreeg ik geen antwoord op, dat moest ik zelf – door mijn grootouders op te roepen- maar uitzoeken. ‘Waar ben ik in godsnaam mee bezig, dacht ik toen ik mijn opa en oma hardop in mijn hoofd vroeg om mij te helpen. Dat deed ik tijdens een etentje met mijn vader. Mijn vader nam een slok wijn en noemde ineens een naam. Of een Spaans woord. Ik herkende het in ieder geval niet. Toen ben ik gaan speuren. En toen ontdekte ik Cristina, mijn halfzusje’, vertelt Patricia.

Die ontdekking maakte van Patricia een ander mens. ‘Omdat ik besefte dat de waarheid soms anders is dan verondersteld wordt, ben ik heel anders tegen het leven aan gaan kijken. De waarheid is niet altijd vanzelfsprekend dus, net als vertrouwen.’ De reis in haar eentje naar Thailand zette Patricia echt aan het denken, net overigens als het boek ‘Master Your Mindset, Leef Je Mooiste Leven’ van de ex Radio 538-dj Michael Pilarczyk. Het boek gaat over persoonlijke en spirituele groei én over zakelijk succes. Over persoonlijke doelen en hoe je die na kunt streven. Patricia riep eerder al eens dat ze Spaans wilde leren, verder wilde kijken dan Nederland. Ondanks het feit dat ze het hier prima voor elkaar heeft. ‘Mijn salon loopt prima en als freelance salespartner bij een callcenter scoor ik ook goed. Maar: als ik het rad nu niet stop zet, kom ik er nooit meer uit. Dat besef kwam in Thailand. Ik ben nu 29, heb geen kinderen en geen relatie. Als ik iets wil, moet dat nu. Bovendien heb ik een ultiem doel: Cristina leren kennen. Ik wil de Spaanse taal machtig worden en genieten van de Spaanse zon. Natuurlijk uiten mensen om me heen wel eens twijfels. Of ik er wel verstandig aan doe naar Spanje te gaan. Ik heb hier immers werk en een eigen bedrijf. Mensen begrijpen niet altijd dat ik dat allemaal op wil geven. Dat begrijp ik heel erg goed. Mijn werk voor het callcenter kan ik dankzij het platform en internet gewoon blijven doen. En of ik de goede keuze heb gemaakt, weet ik pas later. Dat zal moeten blijken. En krijg ik spijt, dan ga ik gewoon terug naar Nederland.’

Nu is het zaak de salon te verkopen. Pas dan kan ze haar koffers gaan pakken. ‘De salon heeft een goede naam. Ik zoek iemand die het bedrijf kan voortzetten. Dat moet iemand zijn die serieus is en gaat voor kwaliteit. En iemand die heél goed is met wenkbrauwen, haha. Want dat is mijn specialiteit.’