´Als je het ziet, kun je de leukste foto´s maken, maar je moet het wel zien´

Kunstzinnige foto´s Herman Bos

NORG – Herman Bos woont in De Vijversburg in Norg en is inmiddels zijn 87-ste verjaardag gepasseerd. Hij maakt foto´s van vooral de natuurlijke omgeving en print ze uit op zijn acht kleurenprinter met verrassende resultaten. Hij doet dat op A 3 formaat en laat zo zien dat hij fotografie vakkundig en professioneel kan neerzetten. Soms is er een expositie van hem te zien in De Vijversbrug en hangen zijn foto´s in de wandelgangen of doet hij mee aan een Kunst- en Cultuurroute in Norg onder de noemer ´Spektakeltocht´. In het appartementencomplex is hij tevens de huisfotograaf bij bijzonderheden.

´Ik heb altijd een camera bij de hand. Met mijn mobiele camera kan ik al prachtige foto´s maken en daarnaast heb ik een toestel dat tot 12 keer kan inzomen. Van beiden maak ik graag gebruik. Een heel verschil met vroeger. Ik stam nog uit de tijd van de zwart – wit fotografie en het ontwikkelen van foto´s in een donkere kamer. Ik had thuis een zolder waar ik een donkere hoek had gemaakt. Dat was experimenteren en een heel gedoe om het goed voor elkaar te krijgen, maar je leerde er wel van. Later kwam kleur in foto´s en ja, tegenwoordig is het er een stuk gemakkelijker op geworden. Je knipt maar raakt en wat niet goed is kun je zo weer verwijderen. Wat goed is kun je bewerken en daar ga ik dan ook mee aan de slag op de computer.´

Zichtbaar genietend kan Herman uitleggen dat het wat hem betreft vooral om de details gaat die hij al wandelend of fietsend tegenkomt. ‘Ik let vaak op kleine bijzonderheden, details. Als er allemaal bladeren op de grond liggen, dan zoek ik iets aparts op. Soms gebruik ik niet eens de hele foto om aftedrukken, maar gebruik ik er een stukje van. Iets wat mij opvalt. Zo heb ik een foto met eikenbladeren waarop aan de zijkant een klein visjes van twee blaadjes is te zien. Ook heb ik een foto van een bijzonder houtwerk in het bos. Gemaakt in januari 2015. Daar zag ik een Dinosaurus in. Heel mooi. Als je het ziet, kun je de leukste foto’s maken, maar je moet het wel zien.’

Herman Bos is geboren en getogen in Salland. Aan de Ijsel. Daarna volgden er wat omzwervingen in de buurt en omdat het werk het toeliet hebben zijn vrouw en hij regelmatig ook het buitenland bezocht. In zijn foto collectie zijn dan ook prachtige foto’s terug te vinden van wereldreizen door Amerika en Canada. ‘Toen mijn vouw in 2010 overleed ben ik opnieuw een jaar lang gaan reizen. Zwitserland, Pyreneeën en heel Frankrijk heb ik bezocht. ‘Dat heeft me goed gedaan en was een goed verwerkingsproces. Via een vroegere vriendin ben ik in Norg terecht gekomen. Daar heb ik het fotografiewerk weer opnieuw opgepakt. Ik heb enkele jaren heel bewust paddenstoelen gefotografeerd. Honderden foto’s heb ik er van en er zijn hele mooie exemplaren bij. Natuur is de rode draad in mijn foto’s. Norg kent een mooie omgeving. Je komt altijd wel iets tegen.’