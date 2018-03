‘Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen’

Jelle van der Heide nieuwe projectregisseur centrumontwikkeling Roden

RODEN – Per 1 maart heeft de gemeente Noordenveld een nieuwe projectregisseur voor de centrumontwikkeling van Roden aangesteld. De in Foxwolde woonachtige Jelle van der Heide mag zich buigen over dit bijzondere project. Momenteel is hij druk bezig met het opstarten in zijn nieuwe functie. Eén ding scheelt alvast: hij is bekend met de omgeving. ‘Ik ken Roden qua dynamiek en belangen goed. Het gaat interessant worden om van Roden het centrum van Noord-Nederland te maken.’

Van der Heide (43) is eigenaar van Bruyère Management en Advies in Foxwolde. Zijn expertise ligt op het gebied van programma- en procesmanagement, met de nadruk op energietransitie. Daarnaast heeft hij veel ervaring in gebiedsprocessen, waardoor zijn aanstelling voor de gemeente Noordenveld een logische keuze lijkt. In totaal zal hij drie dagen per week werken voor de gemeente. ‘Het is een groot project, dus het zal aardig wat tijd in beslag gaan nemen’, voorspelt Van der Heide. Dat neemt niet weg dat hij er zin in heeft. ‘Het is goed om te zien dat hier in Roden zoveel gedreven partijen zijn. Alle ingrediënten zijn aanwezig om iets moois op tafel te krijgen. Iedereen is betrokken en bevlogen, dat is denk ik het belangrijkst.’

Er wacht Van der Heide desondanks een belangrijke taak, aangezien wethouder Henk Kosters beloofd heeft nog voor de zomer met een concreet plan te komen voor de komende jaren. ‘Daarin ligt natuurlijk niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van alle andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de ondernemers. Zo moeten moeten de ondernemers uiteindelijk zelf ondernemen. Het is zaak dat de betrokken partijen goed gaan samenwerken en uiteindelijk over de grenzen van hun eigen belang of onderneming heen kijken’, zegt de kersverse projectleider. Volgens hem is juist dat laatste, het belangrijkst. ‘Uiteindelijk moeten we heel Roden mooier en beter maken. Daarbij is het belangrijk dat de betrokken partijen niet alleen kijken naar hun eigen straatje, maar ook naar die van een ander. Als het bij de ander regent, druppelt het óók bij jou ook naar binnen’, meent Van der Heide. Met veel betrokken partijen en dus veel belangen, is het opstellen van een definitief plan geen appeltje eitje. Toch is Van der Heide niet bang dat er voor de zomer geen plan zal liggen. ‘Er komt absoluut een plan. Daarbij streven wij er naar om zoveel mogelijk partijen tevreden te krijgen. Maar ik weet dat het niet mogelijk is om het iedereen voor de volle honderd procent naar hun zin te maken. Dat kan simpelweg niet’, meent hij. ‘We moeten ervoor zorgen dat iedere stem gehoord wordt, ook die van hen die wat minder luid is maar wel goede ideeën hebben.’

Het plan dat nog voor de zomer zal moeten worden gepresenteerd, zal de centrumontwikkeling voor de eerste jaren uitstippelen. ‘Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets meer zal wijzigen in het plan. Het is meer een soort gids hoe wij de eerste jaren zullen gaan invullen. Uiteindelijk duurt het hele proces een aantal jaren, dus kun je het plan nog niet van A tot Z uittekenen. Maar het plan zal wél de eerste jaren van het proces laten zien’, legt Van der Heide uit. ‘Je moet het zien als het beklimmen van een berg. Je kunt van tevoren wel nadenken hoe je de berg wil beklimmen, maar dat is lastig omdat je niet precies ziet wat je op de berg allemaal tegenkomt. De eerste jaren zullen wij in het plan kunnen uitstippelen, maar we zullen onderweg nog een aantal dingen tegenkomen die de loop van de expeditie zullen beïnvloeden.’

Van der Heide hoopt dat de betrokkenen vooral hun verantwoordelijkheid zullen pakken om er, in goede samenwerking, een prachtig centrum van te maken. Een dergelijke avond zoals het ‘Denk Mee Café’, dat onlangs in Snow&Co te Roden werd georganiseerd, moet hier aan bijdragen. ‘Zulke avonden zullen wat mij betreft zeker vaker plaats gaan vinden, al dan niet in een andere vorm’, zegt Van der Heide enthousiast. ‘Zulke bijeenkomsten zijn belangrijk om mensen een stem te geven en tegelijk te wijzen op de verantwoordelijkheid die ook zij hebben voor de ontwikkeling van het centrum. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat Roden hét centrum van Noord-Nederland wordt en dat Roden als centrum ook op de kaart wordt gezet.’ Daarbij onderstreept hij dat de centrumontwikkeling geen eenmalig proces van een jaar of tien is. ‘Het zou slecht zijn als de centrumontwikkeling van Roden ooit echt klaar is. Je moet jezelf blijven ontwikkelen om een bruisend centrum te behouden.’

Op de vraag of Roden de boot heeft gemist wat betreft de ontwikkeling van het centrum, heeft Van der Heide een duidelijk antwoord klaar. ‘Kijk naar de andere centra in het Noorden, die staan voor dezelfde uitdaging. We hebben de boot denk ik nog niet gemist, maar het is wel hoog tijd om over de grenzen te denken. We moeten af van postzegelpolitiek en kijken naar het geheel, in plaats van alleen ons eigen straatje. Neem nu de Heerestraat. Daar wordt veel over gezegd en geschreven, maar het is slechts één onderdeel in het geheel. We moeten met elkaar de schouders onder dat geheel zetten’, meent Van der Heide. ‘Het is best logisch dat iedereen vanuit zijn eigen belang denkt, maar we moeten het samen doen. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.’

Meepraten

De gemeente Noordenveld biedt haar inwoners de kans om mee te praten over de centrumontwikkeling van Roden. Iedereen die ideeën heeft om het centrum bruisend en levendig te houden, kan op www.gemeentenoordenveld.nl/centrumontwikkeling.