“Als jongetje droomde ik al van wat ik nu doe”

PEIZE – Vijftien jaar in het vak, nog zeker vijftien te gaan. “Het voelt ergens als halverwege”, vindt fotograaf Alfred Oosterman en dus pakt hij uit voor zijn vijftienjarig jubileum. Een heel weekend lang feest, met als leidraad de expositie In Beeld waarvoor hij de samenwerking zocht met acht kunstenaars. “Je kunt me niet gelukkiger krijgen dan met mooie dingen om me heen”, vertelt Oosterman. En dus zo gezegd, zo gedaan.

Zeventien jaar was Alfred toen hij van een familielid een camera kreeg. Hij wist het al snel: ik wil fotograaf worden, maar toch koos hij eerst een andere weg. De fotografie liet hem nooit echt los en vijftien jaar geleden werd deze passie zijn werk. Hij startte in Tolbert en vertrok zes jaar geleden naar Peize waar hij een oude garage ombouwde tot prachtige fotostudio met woonhuis. “Als zeventienjarige jongen droomde ik al van wat ik nu doe”, vertelt Oosterman. “Dít is precies wat ik voor ogen had. Afgelopen jaar ben ik vijftig geworden”, vervolgt hij, “en nu bestaat mijn bedrijf dus vijftien jaar. Over weer vijftien jaar word ik 65 jaar en voelt het nu als halverwege.” Reden genoeg om eens flink uit te pakken met dit jubileum. En een moment om te bezinnen: “Het afgelopen jaar heb ik gekeken waar ik naartoe zou willen. Als ik voor een baas zou werken, zou ik hem vragen: wat heb je voor nieuwe uitdagingen voor me in petto.” Maar die baas is hij zelf en die uitdagingen heeft hij zelf gekozen. De komende jaren wil hij zich nog meer toeleggen op de zakelijke markt. “Nu al richt ik me daar meer en meer op. Toen ik destijds begon, was 95% van mijn opdrachten voor particulieren, inmiddels is zeker 70% van zakelijke klanten. Ik vind het nog steeds leuk om voor particulieren iets origineels te bedenken. Dit werk gebeurt toch veelal in de studio. Voor mijn zakelijke klanten werk ik op locatie. Dat vind ik ook erg leuk.”

Grootste uitdaging in zijn werk is voor Oosterman het beeld wat hij laat zien. “Ik ben er altijd op uit om beeld te maken waarmee mijn opdrachtgever succes kan hebben. Ik voeg iets toe, iets wat een opdrachtgever zelf niet ziet en daardoor niet zelf in beeld zou kunnen brengen.” “Het is echt een grote kracht van Alfred dat zijn foto’s totaal niet geposeerd overkomt”, vindt aangeschoven kunstenaar Peter de Vis. “Het is net alsof de mensen op de foto totaal niet in de gaten hebben dat hij er is.”

Het is niet voor niets dat kunstenaar De Vis is aangeschoven. Speciaal ter ere van het jubileum organiseert Alfred Oosterman de expositie In Beeld die het hele jubileumweekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober te bezichtigen is. Hij kwam jaren geleden al in aanraking met de kunstzinnige kant van zijn werk door mee te werken aan de Kunstroute Leek-Marum. In samenwerking met kunstenaresse Tine Kuiper creëerde hij een serie conceptueel fotografiewerk. “Best leuk om een keertje af te wisselen”, vond Oosterman die als zakelijk fotograaf juist realistische beelden maakt. “Heel bijzonder om te doen. En daarna is het blijven jeuken. Ik had er echt zin in”, vertelt Oosterman over het ontstaan van de expositie. Naast het werk van De Vis zal er tijdens de expositie In Beeld werk te zien zijn van Jolande van Luijk, Herman Bartelds, Sjouktje Oosterhof, Bep van der Vinne, Tine Kuiper, Arien de Groot, Jan Ernst Douma en natuurlijk van Alfred Oosterman zelf. Een mooie mix. “Deze kunstenaars doen allemaal hun eigen ding: Herman en Sjouktje werken met hard materiaal, Tine en Jolande met textiel, en Jan Ernst, Peter en Arien schilderen, met uiteenlopende technieken.” Het werk van De Vis heeft een speciaal plekje in het hart van Alfred: “Ja”, lachen de heren, het allereerste kunstwerk dat Alfred kocht was van De Vis. Dat was op een kunstmarkt in het winkelcentrum van Leeuwenborg waar ik toen woonde en Alfred werkte”, legt De Vis uit. “Het was een figuratief werkje, een klein realistische pentekening, gecombineerd met aquarel.” Nog altijd spreekt het werk van De Vis, inmiddels wel wat geëvolueerd, Oosterman aan. “Vooral het abstracte eraan. Het werk van Peter is heerlijk. Het is ruig en er zit diepte in.”

Het wordt een topweekend, dat eerste weekend van oktober. “Je kunt me niet gelukkiger maken dan met mooie dingen om me heen. Behalve de kunst is er zaterdagavond nog een sextet dat speelt. Vrijdag speelt Pot en Baumgarten dat een mengeling van jazz, volksmuziek en klassieke muziek brengt. Er zal veel te zien zijn, veel te beleven en er zijn leuke contacten te leggen. Iemand die bij me werkte, vroeg na een half jaar: heb jij alleen maar leuke klanten? Ja, ik denk het wel.”

De expositie In Beeld wordt vrijdag 6 oktober geopend om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Zaterdag en zondag is deze te bezichtigen van 12.00 tot 17.00 uur. Het avondprogramma van de zaterdag is alleen voor genodigden. Alfred Oosterman Fotografie is gevestigd aan de Groningerweg 16 in Peize.