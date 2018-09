‘Als meisjes zich voor een paar weken model voelen, is onze missie geslaagd’

Kristel Schoonbeek: Mini Miss Noord-verkiezing naar hoger plan

RODEN – Maar liefst 73 aanmeldingen rolden er binnen voor de mini-missverkiezing. Een record, weet Kristel Schoonbeek die samen met Sanne Wolters verantwoordelijk is voor de organisatie van de Mini Miss Noord-verkiezing tijdens de Rodermarkt te vertellen. Schoonbeek is lid van de commissie Amusement van de Jaarbeurs Roden. Al voor het 5e jaar is ze betrokken bij de Mini Miss-verkiezing. Het leukste dat er is, die kleine meiden, vindt ze. “Concurrentie zit er niet in. Er is nog nooit iemand in tranen uitgebarsten.”

Kristel Schoonbeek is duidelijk. De Mini Miss-verkiezing moet een volwaardige verkiezing worden. De verkiezing van het leukste en origineelste (mooiste is niet het belangrijkste, benadrukt Kristel) meisje kan naar een hoger plan zegt ze. Nu al wordt er veel meer tijd en aandacht uitgetrokken voor de voorbereidingen. Zo zijn er twee repetities in de Hullen, is er (voor het eerst) een generale en leren de meiden ‘catwalk lopen.’

“Zó leuk, die kids”, begint Kristel, die als muzikant met regelmatig met haar band op het podium staat. “Binnen een uur zijn ze aan je gehecht en zijn het de dikste vriendinnetjes van elkaar. Tuurlijk. Heftig is het ook. Een heel gedoe om alles in het gareel te houden. Daarom is die generale ook zo belangrijk. De meiden van de Miss Noord-verkiezing kunnen prima voor zichzelf zorgen. Dat kunnen onze meiden niet. Die vinden het spannend. Gaan rennend over de catwalk als je niet oefent.” Twaalf meiden doe er mee met de komende verkiezing. “Dat zijn er twee meer dan afgelopen jaren. Maar we hadden ook zóveel aanmeldingen. Hoe dat te verklaren is? Sociale media. We zijn ontzettend actief op Facebook. Andere jaren waren we blij wanneer we tien aanmeldingen kregen. Nu zijn het er 73. We hebben besloten dat er best een paar bij kunnen. Het is een gevarieerde club. Zowel in woonplaats als leeftijd. De meisjes komen onder andere uit Emmen, Hoogezand, Assen, Groningen en uiteraard uit de gemeente Noordenveld. De leeftijd varieert van 6 tot 10 jaar. Van iedere leeftijd hebben we er sowieso twee, zodat ze mooi samen kunnen lopen.”

Stoer

De meisjes repeteren twee keer in de Hullen voordat het echte werk begint. Dance By Eline begeleidt de missjes met een heuse openingsdans. Voormalig Miss Noord Manon Boersma leert de dames om zo flatteus mogelijk over de catwalk te paraderen. “Geweldig om te zien. Het gaat erom dat de meisjes voor een paar weken denken dat ze model zijn. Als ze zich zo voelen, is onze missie geslaagd. Sommige meiden denken dat ze zich in de mooiste jurkjes moeten hijsen. En op hakken moeten lopen. Een tiara op hun hoofd moeten. Want dat hebben ze gezien op TLC. Dat hoeft juíst niet bij ons. Lekker stoer is ook prima. Milou Kruier (winnares van 2016, red.) droeg een broek tijdens de feestronde.”

Om 18:00 start de mini-missverkiezing met de openingsdans in de Dansfabriek. Op tijd komen is een aanrader volgens Kristel. “Binnen no-time zit de zaal propvol. Na de dans volgt de vrijetijdsronde, waarbij de missjes in tweetallen over de catwalk lopen. Tussendoor zijn er optredens van Dance Devotion en Dance By Eline. Sven van der Kooi (toen barman en bediening bij Bella Sardegna, nu werkzaam bij JOY) gaat de avond –net als vorig jaar- presenteren. Hij is echt té gek met kinderen. Vorig jaar heeft –ie ons enorm uit de brand geholpen toe de presentator op de avond voor de show afzegde. Ik weet het nog goed. Ik liep van het beursplein naar het dorp. En nu dan, dacht ik. Toevallig liep ik Sven tegen het lijf. ‘Zou jij heel misschien..’ vroeg ik hem. Hij deed het. En hoe. Een geboren presentator.” Terug naar de verkiezing. De laatste ronde is de feestronde. Dan komen de dames alleen op, stellen zich voor en hebben een gesprekje met de presentator. Daarna is het oordeel aan de jury.” De jury van de Mini Miss-verkiezing bestaat uit: Fiene Kroon (mini miss van vorig jaar), Djura Tjoelker (Miss Noord 2016), Aletta Ausma (van Alles Kids in Leek, zij verzorgt ook de kleding van de meisjes) en Roelof Lutgers (de fotograaf die de meiden portretteerde).

Mini-mister

Zoals gezegd, de lat ligt hoog bij Kristel. Samen met Ronald Uilenberg, Koen Prins, Sanne Wolters probeert ze het evenement naar een hoger plan te tillen. “Verder uitbouwen, grotere prijzen en een show die steeds spectaculairder wordt, dat is het doel. En o ja, we willen ook graag een mini-mister verkiezing organiseren. We horen toch veel van broertjes dat ze het ook leuk lijkt om mee te doen. Dus een mini-mister verkiezing zou te gek zijn.”