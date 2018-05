Regressie- en reïncarnatietherapeut Maarten Oversier werkt aan boek

‘RODEN – Een maandje geleden stuurde hij een mailtje naar de redactie van de Krant. Hij wilde laten weten dat er meer gebeurt dan de mainstream. Dat er naast het ‘politieke geweld’ van de laatste tijd en centrumontwikkelingsplannen méér is onder de zon. Niet dat Maarten Oversier reclame wil maken voor zijn praktijk in Roden. Nee zeg. Dat is helemaal de bedoeling niet. De bekende regressie- en reïncarnatietherapeut uit Roden heeft het druk zat. Werkt op twee opleidingscentra in Duitsland, leidt Indiaanse therapeuten in Canada op én is bezig met een boek. Oversier voelt zich na zo’n 13.000 sessies met cliënten verplicht om de rode draad in de –veelal- ontroerende verhalen te vertellen. “Als weerklank zijn erkenning vindt, heeft het effect.” De Krant sprak Oversier thuis, op de plek die van oudsher ‘Stille Wille’ heet.

Het zit nog altijd een beetje in de taboesfeer, weet Maarten Oversier. Regressie en reïncarnatie hebben nou eenmaal wat een zweverig imago waar het maar moeilijk vanaf komt. Toch is het tegendeel waar. Oversier heeft helemaal niks met zweverig. Mensen die bij hem aan kloppen verkeren in nood. Lopen continu tegen dezelfde problemen aan en weten ze niet op te lossen. Problemen die meestal een veel diepere oorzaak hebben. “Het zijn vaak spanningsvelden die generatieslang zijn doorgesijpeld. Dat kan van alles zijn. Invloed van de kerk, problemen met voorouders waar niet over werd gesproken, de Tweede Wereldoorlog, een dominante grootvader, zelfdoding; het kan van alles zijn. Een beetje de bekende familiegeheimen. Gebeurtenissen die het welzijn van de huidige generatie nog steeds bepalen. Dat uit zich in conflictsituaties met vader, moeder broer of zus. Ik zie het veel: ze doen hun best om zich er niet door te laten beïnvloeden, soms zó extreem dat dat weer een probleem vormt.”

‘Wie z’n voorouders niet kent is stuurloos’

Veel reguliere therapeuten als psychotherapeuten en psychologen benaderen dergelijke problemen vaak wetenschappelijk. Wetenschap gaat niet uit van geest of bewustzijn. Voor Oversier is de ziel juist een vanzelfsprekendheid. “Ik werk regelmatig samen met psychologen en haptotherapeuten. Ik leidt therapeuten op die meer verdieping binnen hun vak zoeken. Onder andere in Nederland, Duitsland en Canada. De meeste therapeuten weten weinig over geest en bewustzijn. Daar wordt bijna alles vertaald in het mentale. ‘Placebo’, roepen sommige mensen automatisch wanneer het gaat over regressie- en reïncarnatietherapie. Vaak zijn het mensen die er geen enkele ervaring mee hebben maar wel onmiddellijk klaarstaan met een oordeel. Als je zo’n sessie bijwoont en je ziet iemand in totale beroering, de ontlading die er ontstaat, nou dan is het wel een heel effectief placebo. Dat moeten het wel heel goede toneelspelers zijn. Je moet er alleen zelf voor openstaan. Er moet zelfbewustheid zijn. Niet van: ‘Truus zegt dat ik hierheen moet.’ Om problemen op te lossen of ermee weten om te gaan moet je soms verder grijpen. Teruggaan naar voorouderlijke situaties. Iedereen zou zij voorouders moeten kennen. Alleen al om te weten dat er invloed is. Maar wij zijn niet opgevoed met de kracht van dit soort dingen. Indianen zeggen: ‘Wie z’n voorouders niet kent is stuurloos.”

Stimuleren verwerkingsprocessen

Om te duiden wat hij bedoelt neemt Oversier een moeder, die geboren is wanneer er net een broertje van drie is overleden. “Haar moeder is een jongentje verloren. Wat hoopt ze dan als ze opnieuw zwanger is? Dat het een jongentje wordt. Maar het werd een meisje. Een grote teleurstelling. Verdriet dat onder de mat blijft, maar wel geprojecteerd wordt op de dochter die nu inmiddels zelf moeder is. Ze heeft altijd het gevoel gehad nooit goed genoeg te zijn. Ze loopt er nu tegen aan in de opvoeding van haar eigen kinderen. Om dat te kunnen oplossen moet je terug gaan in de tijd. Veel problemen zitten in de biografie van mensen. Die probeer ik in een intakesessie eerst helemaal te achterhalen. Daarna zetten we in op het stimuleren van verwerkingsprocessen. Dat zijn processen die emotioneel ontladen en andere inzichten opleveren. Die inzichten zorgen ervoor dat er begrip ontstaat zodat je verder kunt.”

De problemen waarmee mensen bij Oversier aan komen kloppen zijn heel verschillend. Dat varieert van angststoornissen, fobieën, gedragsafwijkingen, depressies, fysieke chronische klachten tot het horen van stemmen. “Sommige mensen hebben het gevoel continu te moeten presteren. Of dat ze nooit ergens goed genoeg voor zijn. Anderen weten geen relatie overeind te houden, maken overal ruzie mee.” Een boek dus, om de rode draad in de persoonlijke verhalen op te tekenen. Want ook al kennen de verschillende cliënten van Oversier elkaar niet, die rode draad is er wel degelijk. Net zo zeer als de invloed en de impact van geest en bewustzijn. En dat er een mogelijkheid is om generatielange patronen te doorbreken. Dat moet verteld, vindt Oversier. “Als weerklank zijn erkenning vindt, heeft het effect.” Een ding is zeker: een gesprek met Oversier is boeiend. Geeft stof tot nadenken. Maakt je er bewust van de er meer is onder de zon dan de mainstream.