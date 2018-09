Altena trotse winnaar

RODEN – De 54ste Rodermarktparade vond in Bouwgroep Altena een terechte en trotse winnaar. Zij kregen de eerste prijs bij de rubriek ‘buurten en verenigingen’ en ontvingen daar bovenop ook de Ereprijs. Zij gaven het thema Events ‘Around the world’ vorm door de Gladiatoren Spelen van de stad Rome in beeld te brengen. En dat is goed gelukt. Een reusachtige arena van drie hoog werd opgebouwd op de praalwagen en aldaar waren Romeinen aan het vechten met leeuwen om leven en dood. Goed bedacht en mooi gebracht.