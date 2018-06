Alweer de vierde (zomer)toertocht voor ATB Vereniging Marum

MARUM – ATB Vereniging Marum – misschien wel één van de meest actieve ATB-verenigingen van het Noorden – organiseert op zondag 24 juni haar jaarlijkse toertocht. Dit jaar wordt het alweer de vierde officiële NTFU toertocht die zij organiseren. En dat is knap. De vereniging viert namelijk dit jaar pas haar allereerste lustrum, maar het lijkt alsof zij al jaren een begrip zijn.

Een nog jonge vereniging dus, dat ATB Marum. Desondanks groeien ze als kool. Het aantal leden breidt nog steeds uit en de vereniging presenteert geregeld ambitieuze toekomstplannen. Dat de vereniging zo in de lift zit, is volgens voorzitter Jack Wagena niet zo verwonderlijk. ‘Het voordeel aan deze vereniging is dat we heel laagdrempelig zijn. We willen iedereen de kans gunnen om met ons mee te kunnen fietsen’, zegt hij.

Jong en oud komt aan bod bij ATB Marum en dus kunnen we op zondag 24 juni een breed deelnemersveld verwachten. Met afstanden van 20 (speciaal voor de jeugd), 35 en 55 kilometer, is er voor ieder wat wils. De route van de vierde toertocht, voert de deelnemers door de bossen en landerijen rond de gemeente Marum. De tocht kent een uitdagende afwisseling van zandwegen, bospaden, singletracks en onverwachte doorsteken. Daarnaast zijn er diverse stukken die speciaal voor deze toertocht toegankelijk zijn gemaakt en derhalve maar éénmalig kunnen worden bereden. Een prachtparcours dus. Zeker voor de ATB’er die wel van een uitdaging houdt. De jeugd onder de zestien jaar kan met onze begeleiders mee fietsen. Daarvoor moeten zij zich wel eerst aanmelden. Dat kan door contact op te nemen via info@atbmarum.nl. De tocht met begeleiders start om 9:30 uur.

Een aantal verrassende elementen in de tocht, maken de route tot een waar spektakel. Zo voert de tocht langs Loonbedrijf Stuut, waar over een hoge berg puin en over trailers zal worden gereden. Natuurlijk mag ons trainingsparcours Jan Dijkzand niet ontbreken en is er een pumptrack en kombocht geïnstalleerd bij Postmus terwijl de deelnemers bij Ottema door de kassen heen rijdt.

In de nabije toekomst gaat ATB Marum de schop in de grond steken, voor het nieuw aan te leggen parcours van de vereniging zelf. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door sponsoren en vrienden van ATB Marum. De vereniging is nog op zoek naar vrijwilligers. Ook samenwerkingsinitiatieven zijn van harte welkom.

Praktische informatie

De tocht start het voetbalveld van S.V. Marum, aan de Hoornweg te Marum. Er kan tussen 9:00 en 10:00 uur worden gestart. Na de tocht is er de mogelijkheid voor deelnemers om bij de start- en eindlocatie hun fiets schoon te spuiten. Daarna is een ieder welkom bij de Sportkantine op het complex, waar diverse versnaperingen klaar staan op het nieuw aangelegde terras.

Deelname kost vijf euro, leden van NTFU betalen vier euro. De route wordt via pijlen en GPS aangegeven. Er is douche- en kleedgelegenheid bij SV Marum en kinderen tot zestien jaar kunnen gratis meedoen. Een helm is verplicht. De voorinschrijving verloopt via Fietssport.nl

Lidmaatschap ATB Marum

Momenteel kost een lidmaatschap voor ATB Marum, slechts 25 euro per verenigingsjaar voor leden boven de 18 jaar. Daarnaast zijn er verschillende opties wat betreft lidmaatschap, allen met een eigen prijs. Meer informatie over het lidmaatschap van ATB Marum, is te vinden op www.atbmarum.nl/over-atb/lidmaatschap.

Wat: Toertocht ATB Marum

Wanneer: Zondag 24 juni

Waar: Sportpark de Holten (thuishaven S.V. Marum)

Meer informatie: www.atbmarum.nl.