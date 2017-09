Amber Dijkstra Miss Noord 2017

RODEN – Amber Dijkstra uit Winschoten is vrijdagavond verkozen tot Miss Noord 2017. Uit 48 kandidaten, die tijdens een spannende casting dag werden geselecteerd, mochten 14 finalisten door naar de grote Finale. In drie afzonderlijke rondes, kregen zij de kans zich te presenteren voor een overvolle en zeer gezellige feesttent.

De avond werd gestart met een spectaculaire openingsact. Dans, licht, geluid en visuals wisselden elkaar in rap tempo af. De finalisten zetten zichzelf gelijk op de kaart en het publiek wist dit enorm te waarderen. De eerste ronde stond op het punt te beginnen en de spanning was duidelijk te voelen.

Tijdens de eerste ronde, de vrijetijdskledingronde die mogelijk werd gemaakt door JOY vrijetijdskleding, bliezen de dames het massaal toegestroomde publiek en de deskundige vakjury compleet omver! Het werd meteen duidelijk dat dit een bijzondere avond zou gaan worden.

Na een korte pauze, werd het de hoogste tijd voor de bikinironde, die werd gesponsord door O’Neill in samenwerking met Intersport Superstore in Roden. Zij hadden onze finalisten voorzien van beeldige en soms een tikkeltje sexy bikini’s die, duidelijk hoorbaar, werden toegejuicht door alle aanwezigen. Het werd onze 5-koppige jury, die bestond uit Tresor Nzita Fatima, Djura Tjoelker, Ellen Vorenkamp, Sandra Jansen-Boonstra en Jeroen Bezu, absoluut niet makkelijk gemaakt. Met nog 1 ronde verwijdert van eeuwige roem, werd de spanning nu toch echt duidelijk voelbaar. De laatste en alles beslissende ronde, stond op het punt te beginnen. De finalisten mochten, tijdens de galaronde, zelf zorg dragen voor een prachtige jurk en daarbij horende muziek. En dat is ze zeker gelukt! De ene creatie werd nog mooier dan de ander. Ook de chorografie, verzorgd door Miss Noord ‘s eigen PatricaFilgueira, viel enorm op! Een prachtig sluitstuk van een bijzondere avond.

Na een heftig juryberaad nam presentator, Dennis Weening, nog 1 keer het woord om, de in spanning afwachtende finalisten, te verlossen van hun lijden. De derde plaats en second runner up werd veroverd door Jennifer Dijkstra, 17 jaar en afkomstig uit Opende. De tweede plaats en first runner up is gewonnendoor Nynke Bruinsma, 22 jaar uit Groningen. En de Miss Noord Nederland 2017, komt uit Winschoten is 19 jaar en luistert naar de naam Amber Dijkstra! De organisatie en de Jaarbeurs Roden feliciteert alle winnaressen met het behaalde resultaat!