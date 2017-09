Amerikaanse pracht en praal tijdens laatste American Car Event van 2017

MARUM – Bij industrieterrein De Poort zijn regelmatig de mooiste Amerikaanse sleeën te bezichtigen. Een paar keer per jaar komen liefhebbers van deze indrukwekkende wagens bijeen tijdens een gezellig American Car Event in Marum. Ook zondag waren er weer pareltjes van oude klassieke wagens te bewonderen op het industrieterrein, waar alweer de laatste meeting van 2017 werd gehouden. Dit onder de muzikale begeleiding van de Tumblin’ Gogo’s die het evenement voorzagen van een swingend randje. In Marum staat de nieuwe generatie liefhebbers trouwens al klaar om de hobby van de ‘oude garde’ over te nemen. Weliswaar waren zij zondag nog niet achter het stuur van een hotrod of pickup te vinden, maar op de springkussens. De liefhebberij lijkt echter over te slaan en dat is goed nieuws voor de Amerikaanse wagens. Zie ook het FILMPJE op Facebook!