André heeft meer dan 150 kerststallen

RODEN – Er zullen maar weinig mensen zó in de kerstsferen zijn als André van der Linden. De 84- jarige Rôner heeft in zijn huis aan de Statenlaan meer dan 150 kerststallen opgesteld. Daarnaast zijn er nog allerhande heilige beelden en kerstbeelden te bewonderen in het huis van André.

Hoe deze verzameling is ontstaan, laat zich raden. Ook André weet het niet precies meer. ‘Ik ben vroeger pastoor geweest van de Hervormde kerk. Vandaar dat ik wel iets met kerst heb. Zo’n dertig jaar geleden begon ik ongeveer met de verzameling.’

De verzameling is op zijn zachtst gezegd enigszins uit de hand gelopen. ‘Tijdens kerst staat het hier hartstikke vol. Ik begin vlak voor Sinterklaas met het inrichten van ons huis. Pas na 6 januari ruim ik het weer op, dat is de dag van Driekoningen. Hoeveel beeldjes ik heb, weet ik niet.’ De beeltenissen komen van heinde en verre, laat André weten. ‘Ik heb een kerststal uit Mexico, en beelden uit Frankrijk, Tsjechië en Israël.’ Hij kreeg dit allemaal van mensen die van zijn verzameling afwisten. ‘Ik ben zelf namelijk nooit verder geweest dan België en Duitsland.’

Over de waarde van zijn verzameling kan André niets zeggen. ‘Ik zou het niet weten. Ik hoop eigenlijk dat ik eens een museum vindt die belang heeft bij deze spullen.’ Tot op heden vond hij die niet en dus zal zijn huis in ieder geval tot en met 6 januari vol staan met misschien wel de grootste verzameling kerststallen van Noord-Nederland.