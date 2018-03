André Kuipers opent ‘Het verhaal van Veenhuizen’

Nieuwe vaste expositie Gevangenismuseum feestelijk geopend

VEENHUIZEN – Afgelopen vrijdag is in het Nationaal Gevangenismuseum de nieuwe vaste expositie over Veenhuizen feestelijk geopend. Vanaf zaterdag 24 maart is ‘Het verhaal van Veenhuizen’ toegankelijk voor publiek. Astronaut André Kuipers opende de tentoonstelling. Kuipers is de achter-achterkleinzoon van Gerrit Lut, één van de paupers die een deel van zijn leven in Veenhuizen doorbracht. De expositie toont de rijke geschiedenis van het Drentse dorp en vertelt het verhaal van Veenhuizen als kolonie voor weeskinderen en bedelaars, als rijkswerkinrichting en als gevangenisdorp. De onderkant van de samenleving werd er heropgevoed, leerde er werken of zat er een straf uit. In de nieuwe expositie over de geschiedenis van Veenhuizen maken bezoekers kennis met de belangrijkste thema’s uit de geschiedenis van het dorp – zoals de bootreis ernaartoe en het dagelijks leven van de weeskinderen.

Door de heldere verhaallijn, een volledig nieuwe vormgeving en verrassend gebruik van multimedia komt het verhaal van Veenhuizen tot leven. Nieuwe inzichten in onder andere de ontwikkeling van het landschap van Veenhuizen verrijken de expositie. Bezoekers ontdekken onder meer hoe het oorspronkelijke heide- en veenlandschap – met de komst van de Maatschappij van Weldadigheid – in korte tijd veranderde in een strak en rechthoekig landschap.

Het museum is van dinsdag tot en met zondag van 10:00 tot 17:00 uur geopend. Volwassenen betalen 9,50 euro en kinderen tot en met twaalf jaar betalen 4,75 euro.