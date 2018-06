Anne Doornbos brengt eerste thriller uit

Het Drentse woord gevangen in een Scandinavische thriller

EEN – Anne Doornbos, ambassadeur van het Drentse woord en fanatiek schrijver, heeft zijn eerste thriller uitgebracht. ‘De Paddenvanger’ speelt zich af in Rolde, waar inspecteur Freek Rossing een moordzaak onderzoekt. Een spannend en meeslepend boek, waar duidelijk de invloed van Scandinavische thrillers in te herkennen is. En zoals we van Anne mogen verwachten, is het boek volledig in de Drentse taal geschreven.

Al twintig jaar schrijft Anne voornamelijk in het Drents. Dat vindt hij het leukst, al heeft hij vaak genoeg in het Nederlands geschreven. Met een thriller begeeft de schrijver zich op onbekend terrein. Eerder verschenen er al wel dichtbundels, korte verhalen, en liedteksten van zijn hand. Maar een thriller, dat was nieuw. In 2013 begon Anne voorzichtig met de thriller, waarvoor hij de inspiratie kreeg uit een eerder verhaal dat hij schreef. Al met al duurde het een aardige tijd voor Anne zijn thriller kon presenteren. ‘Het heeft wel even geduurd inderdaad. Ik heb met tussenpozen aan het verhaal gewerkt. Wanneer ik met mijn vrouw naar Zuid-Limburg ga, kom ik altijd veel tot schrijven toe. Maar er kwamen ook veel dingen tussen. Zo kwam onder andere de gemeenteraad tussendoor. Het lastige is dat als je weer verder gaat aan het boek, je eerst moet teruglezen wat er ook alweer aan vooraf ging. Een thriller moet kloppen, je kunt geen details over het hoofd zien. Het was zeker puzzelen, maar ik heb er plezier aan gehad.’

Het verhaal speelt zich dus af in de omgeving van Rolde, of ‘Raol’ op z’n Drents. Anne kent de omgeving goed, maar heeft het dorp voor de gelegenheid nog beter leren kennen. ‘In het boek gaat het om specifieke straten. Die moeten wel kloppen. Ook wanneer de inspecteur een route natrekt, moet die route wel juist zijn’, zegt de schrijver. Vandaar dat hij Rolde opnieuw is gaan ontdekken. ‘Ik ben zeker dingen in Rolde tegen gekomen, die ik nog niet kende.’

Vaak wordt beweerd dat iedereen die een boek schrijft, hier autobiografische elementen in legt. Dat is bij Anne Doornbos niet anders, zo vertelt hij. ‘In de kanttekeningen die ik her en der plaats, zit natuurlijk een deel van mezelf. In dat opzicht is een boek altijd autobiografisch. Dan zitten er dingen in die je zelf hebt meegemaakt, of waarvan je droomde dat je het zou meemaken.’

Anne heeft er bewust voor gekozen om zijn boek te laten inspireren door Scandinavische thrillers en niet door de klassieke Engelse thrillers. ‘Het verschil zit hem erin dat de Engelse thrillers vaak over de inspecteur en het hulpje gaan. Bij de Scandinavische thrillers wordt vaak in een team of juist heel solistisch gewerkt. Daarbij komt dat Scandinavische thrillers vaak enige maatschappij kritische kanttekeningen plaatsen.’ Zelf doet hij dat in het boek ook genoeg. Of het nou gaat om IKEA-meubels of de politiek in Tynaarlo: Anne is niet bang om af en toe een kritische geluid te laten horen, zoals hij dat ook vaak in de gemeenteraad van Noordenveld deed.

Bij het schrijven van het boek heeft hij hulp gehad van een redacteur van het Drentse Boek. ‘Ik stuurde eerst een manuscript op van 25 pagina’s. Daarbij stelde ik de vraag wat ze er van vonden. Als ze het niets vonden hoefden ze er niets mee te doen en als ze het wel zagen zitten, kon ik er mee aan de slag’, vertelt Anne. Dat laatste was het geval. ‘Sindsdien heeft een redacteur van het Drentse Boek meegelezen en heb ik tips en toevoegingen van een “warkcommissie” gekregen.’ Het boek is afgelopen week in Rolde gepresenteerd, op de plek waar de ‘crime scene’ in het boek is gevestigd. De schrijver is vooral benieuwd hoe het boek wordt ontvangen. ‘Mocht het goed ontvangen worden, dan ben ik zeker bereid om een tweede deel te schrijven met deze inspecteur in de hoofdrol. Het is dan leuk om te zien hoe hij zich ontwikkelt. Dat lijkt me een mooie uitdaging.’

De Paddenvanger is in de gemeente Noordenveld te koop bij boekhandel Daan Nijman te Roden, Mari Kari te Norg en via www.drentheboeken.com. Ook is het boek via de site van het Huus van de Taol verkrijgbaar.