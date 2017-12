Anne van Veen vertrekt als directeur WiN

RODEN – Met een mini-symposium in het Wapen van Drenthe nam directeur Anne van Veen afscheid van zijn werkzaamheden bij Welzijn in Noordenveld. Per 1 januari gaat hij aan de slag bij een welzijnsinstelling in Twente, waar hij ook oorspronkelijk vandaan komt.

‘Ik ben vanaf de oprichting van WiN in 2000 directeur. Er is veel gebeurd en ik heb in de jaren bij WiN heel wat ontwikkelingen meegemaakt. In 2013 bijvoorbeeld kreeg WiN te maken met een forse bezuinigingsronde waardoor de inzet voor diverse activiteitencentra en dorpshuizen moest worden afgestoten. Dat leidde tot het ontslag van beheerders en de verhuizing naar het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden, waar WiN nu een centrale rol vervult,’ aldus Anne van Veen. ‘In 2016 kwam meer verantwoordelijkheid op het gebied van zorg en welzijn bij de gemeenten te liggen. WiN is samen met de inwoners en hun organisaties actief op het gebied van verbetering van leefbaarheid en welzijn en richt zich nadrukkelijker op het van betekenis zijn voor elkaar in dorpen en wijken.’

Het mini-symposium had als spreekster Anke Siegers, schrijfster van het boek ‘De nieuwe route’. Voor een gehoor van dik 50 personen hield zij een boeiend betoog over verandering in werkwijze van overheid en burgers. De aanwezigen waren vooral medewerkers van organisaties waarmee het welzijnswerk van WiN verbonden is en mee samenwerkt. ISD, Noordenveldwerkers, SPINN, wethouder Jos Huizinga, gemeentebeleidsmakers van de Wmo afdeling en andere betrokken waren aanwezig. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Uit handen van WiN voorzitter Jan Wiersma kreeg Anne van Veen een mooi cadeau en werd hij bedankt voor zijn werkzaamheden voor WiN (foto). Als interim directeur zal Teun de Vries uit Sleen voor een periode zijn werkzaamheden gaan overnemen.