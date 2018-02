Anneke Siegers stopt met Afscheidshuis Noordenveld

‘De uitvaartwereld past niet bij me’

PEIZE – Een lastige beslissing was het voor Anneke Siegers uit Peize. Met veel liefde en passie zette ze anderhalf jaar geleden het Afscheidshuis Noordenveld op, een plek waar familie op een waardige manier in huiselijke setting afscheid kon nemen van hun dierbare. Een schot in de roos bleek al snel. Twintig families ontving ze in de korte periode dat ze open was. Nu stopt ze. De uitvaartwereld is niet de wereld die bij haar past. “De mate van contact met uitvaartondernemers heb ik me onvoldoende gerealiseerd.”

De drijfveer van Anneke Siegers om een Afscheidshuis te beginnen was mensen een fijne plek te bieden. Een plek waar familie in alle rust afscheid kan nemen van een dierbare. De impact van de samenwerking met de uitvaartwereld, waarmee ze bij iedere opbaring mee te maken had, heeft ze onderschat, bekent ze eerlijk. “Ik was heel benaderbaar voor uitvaartondernemers. Juist omdat ik niet uit de branche kwam voelden ze geen concurrentie. Maar ze gingen er wel automatisch van uit dat ik ‘één van hen’ was. Benaderden een uitvaart vooral zakelijk en het verzorgen van de overledene als routineklus. Van hen uit bekeken heel logisch misschien, maar niet mijn insteek. Ik zat juist aan de kant van de familie, die wilde ik op een prettige manier faciliteren. Op een gegeven moment begon dat steeds meer te schuren. Ik had veel dingen gehoord en gezien die ik helemaal niet had willen horen en zien. Toen ik eind vorig jaar niet zoveel opbaringen had, vond ik het wel prima. Zag eigenlijk stiekem op tegen een nieuwe aanmelding. Toen dacht ik: Wat is dit? Hoe kan dit? Ik maakte deel uit van een wereld die meerdere gezichten heeft, besefte ik me. Ik ben begaan met de families, maar de prijs van moeten omgaan met de uitvaartwereld was me te hoog. Daarom heb ik besloten te stoppen.”

Siegers is ervan overtuigd dat het Afscheidshuis voldoet in de maatschappelijke behoefte. Het zou prachtig zijn als iemand anders het voortzet, zegt ze. “Het concept heeft zich bewezen. We hebben zoveel lovende reacties mogen ontvangen. ‘goh, wat fijn dat we hier mogen zijn’, was een veel gehoorde reactie. Met al die families hebben we mooie momenten meegemaakt. Families uit de wijde omgeving hebben hier afscheid genomen. Groningen, Assen, Tynaarlo en natuurlijk hebben we veel families uit Noordenveld ontvangen. Het verzorgingsgebied is breed. Een mooie plek waar je het Afscheidshuis zou kunnen voortzetten is de aula op het kerkhof in Peize. Dat leent zich er uitstekend voor. Ook de gemeente staat open voor initiatieven, heb ik begrepen. Ik hoop van harte dat iemand het oppakt. Ik ben supertrots op wat we hier hebben kunnen aanbieden, maar het past onvoldoende bij me om het zelf te blijven doen.” Op 1 maart stopt het Afscheidshuis Noordenveld officieel.