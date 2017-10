Anya Schilderman maakt zich sterk voor rolstoelschommel

RODEN – Toen postbezorgster Anya Schilderman uit Roden rond de Albertsbaan aan het werk was, brak haar hart. Een jongetje in een rolstoel zat toe te kijken, terwijl kinderen gretig gebruik maakten van de speeltoestellen. Voor het jongetje zat meespelen er niet in: de speeltoestellen op de Albertsbaan zijn niet rolstoelvriendelijk. Net zoals bijna alle speeltuinen in Noord-Nederland. Waar het in de andere delen van het land de normaalste zaak van de wereld is, blijft Noord-Nederland achter met speeltoestellen voor mindervaliden.

Vandaar dat Anja op het idee kwam om een rolstoelschommel te laten plaatsen in Roden. Ze maakte zich direct hard voor de zaak en belde gelijk de gemeente Noordenveld. Zij vonden het een goed idee, net als eigenlijk iedereen die Anja hierover spreekt. ‘Voor veel mensen is het een wake-up call. De meesten hebben er namelijk nooit bij stil gestaan, maar iedereen die ik spreek is het er over eens dat meespelen en meedoen een recht moet zijn, ook voor mensen in een rolstoel.’ Vandaar dat er nu geld ingezameld wordt voor dit nobele doel. Bedrijven en particulieren kunnen meedoen door te doneren of zelf geld in te zamelen.