App moet Nienoord aantrekkelijker maken

LEEK – Museum Nienoord heeft een app gelanceerd waarmee ze een breder publiek naar het landgoed hopen te trekken. Nienoord werkte hiervoor samen met DigitalReflex uit Leek.

Arjan Feenstra, eigenaar van DigitalReflex, spreekt enthousiast over de ontwikkeling en lancering van de app. ‘Bij de lancering alleen al waren er honderd mensen aanwezig. Men was zeer enthousiast’, zegt hij. Eén van de redenen voor de lancering van de app, was het aantrekken van een breder publiek. Feenstra: ‘De ouderen redden zich in het museum wel met een boekje en wat informatie op bordjes, maar de jeugd is tegenwoordig veel sneller afgeleid. Voor hen zijn zulke boekjes maar saai. Om ze toch te interesseren voor Nienoord, hebben we deze app ontwikkelt. Spelenderwijs maken zij dan een tour door het museum, terwijl zij ondertussen leren over de geschiedenis van Nienoord.’

Dat laatste is vooral belangrijk. ‘Samen met Geert Pruiksma, directeur van Nienoord, willen wij de kinderen een stukje historisch besef meegeven. De bedoeling is het ontwikkelen van een app die zowel educatieve als amuserende waarde heeft’, zegt Feenstra. Hij benadrukt hierbij de rol van Geert Pruiksma: ‘Hij is ontzettend fanatiek en gedreven. Pruiksma werkt vijf dagen per week op Nienoord, maar krijgt slechts twee dagen uitbetaald. Dit geeft zijn tomeloze inzet goed weer. Zijn enthousiasme inspireert ons ook om het beste uit onszelf te halen.’

De app moet daarnaast ook winstgevend zijn. ‘We willen een functie in de app creëren waarmee bezoekers een kaartje kunnen kopen voor het gehele landgoed. Daarnaast willen wij een functie in de app die ervoor zorgt dat men een bericht krijgt wanneer er een activiteit op het programma staat. Voor bezoekers zal dat daarom makkelijker zijn om kaarten te kopen voor Nienoord. De samenwerking verloopt voor ons en Nienoord erg prettig, en toekomstige bezoekers zullen hierdoor ook van profiteren’, zegt Feenstra.