Arie Buitenwerf helpt je van je klachten af met energie

Uitgelicht: Euro Health Centre

RODEN – Van je klachten af dankzij energie. Dat is wat klassiek homeopaat Arie Buitenwerf van Euro Health Centre doet: hij helpt mensen met lichamelijke klachten zoals migraine, vermoeidheid, stress, slechte doorbloeding of reuma met behulp van energie dat hij uit de aarde haalt. Al decennia lang. Allereerst controleert Buitenwerf alle organen van het lichaam met behulp van een electro-acupunctuurapparaat. Zo ziet hij onmiddellijk welke delen niet in balans zijn. ‘Quantum-Touch’, noemt hij de methode waarmee hij mensen geneest. Heling enkel en alleen met je handen en speciale ademhalingstechnieken.

Al heel wat mensen heeft Buitenwerf geholpen met zijn energie. Onlangs nog, een jonge studente zou op reis naar Afrika. De reis was al geboekt, maar ze voelde zich niet fit, vertelt Buitenwerf. “Lichamelijke klachten en ontzettend moe. Na doormeting constateerde ik dat het niet goed zat met haar alvleesklier. Ook in een aantal andere organen ontdekte ik onbalans. Na behandeling waarbij ik de sandwichmethode hanteer (één hand aan de voorkant en één aan de achterzijde van het lichaam) normaliseerde de alvleesklier zich. Dat komt omdat levenskrachtenergie met een hoog trillingsveld direct gestraald wordt naar het pijnlijke lichaamsdeel. Vervolgens geeft de energie signalen af naar het centrale zenuwstelsel dat onmiddellijk in werking treedt. De energie kan weer stromen waardoor pijn afneemt en het orgaan weer normaal functioneert. De volgende dag heb ik haar nog een keer behandeld. Ze voelde dat haar energie terugkwam. Ze was zo dankbaar. Toch lukt het niet altijd. Soms reageert een orgaan nergens op. Dan ga ik terug naar de bron. Dat kan een nare ervaring uit de jeugd zijn. Of dat iemand onjuist bejegend is. Dat onverwerkte trauma of verdriet moet eerst opgelost worden. Pas dan kunnen we verder.”

Buitenwerf ontdekte zijn gave vanaf een jaar of 15. “Ik voelde dat ik mensen kon genezen met mijn energie. Vanaf een afstand heb ik al contact met mensen. Voel onmiddellijk aan wanneer er iets niet helemaal goed zit.” Behalve dat Buitenwerf cliënten geneest met zijn handen, geeft hij ook cursussen in de methode dat het zelfhelend vermogen van het lichaam stimuleert. Nieuwsgierig naar de geneesmethoden van Euro Health Centre? Meer informatie is te vinden op: www.eurohealthcentre.nl. Even bellen voor een afspraak kan ook: 050-5012889 (06-14148885).