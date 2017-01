Art en Grietje sluiten Norger periode af

‘Nieuwhof Art’ gaat open

RODEN – Op zondag 15 januari van 16.00 tot 17.30 uur is aan de Zudden 6 in Roden de officiële opening van atelier / galerie Nieuwhof Art van Grietje Nieuwhof. En daar zijn ze best trots op, Grietje en Andries Nieuwhof. ‘We sluiten hiermee ook onze Norger periode definitief af,’ zegt Andries Nieuwhof. ‘Ook onze cursusruimte in de Brinkhof hebben we inmiddels opgeruimd en alles verhuisd naar onze nieuwe locatie in Roden. En ik moet zeggen, we hebben beslist geen spijt van deze stap. We hebben een prachtige locatie te pakken. Voordeel is dat we nu een eigen ruimte achter ons huis hebben waar we alles op gebied van keramiek en schilderen kunnen uitdragen. En daar zijn we erg blij mee.’ De Zudden 6 in Roden ligt op de grens van de bedrijventerreinen Haarveld en Noordhoek. Om de ruimte optimaal in te richten heeft Andries Nieuwhof een half jaar de tijd genomen om de ruimte zodanig in te richten dat alle activiteiten op het gebied van keramiek en schilderen er goed in passen. Honderden platen en duizenden schroeven zijn er door heen gegaan om de ruimte naar geschiktheid in te vullen. Er is ruimte voor exposities, een cursuswerkplek met alles er op en er aan, opslag en een tweetal ovens. Alles bij elkaar en dat heeft zo zijn voordeel.

‘Op 15 januari willen we iedereen uitnodigen om eens een kijkje bij ons te nemen. We maken het gezellig met een hapje en een drankje, wat muziek erbij, enkele sprekers en vooral, lekker rondkijken, want we laten alles zien op het gebied keramiek en schilderen. Ik geef vier dagdelen per week keramiekcursussen en er zijn opties om een schildercursus te starten. De ruimte biedt hiervoor de mogelijkheid,’ laat Grietje Nieuwhof enthousiast weten. ‘Tijdens de opening willen we vooral de mensen de gelegenheid geven om even een kijkje te komen nemen, gewoon even zien waar we zitten, wie we zijn en wat we te bieden hebben. En natuurlijk bestaat de mogelijkheid om je nog in te schrijven voor een cursus keramiek. We starten op 23 januari en er is nog ruimte om deel te nemen.’

Cursisten voor keramiek komen vanuit de gehele regio. Van Appelscha tot Roden, van Annen tot Groningen. Opties voor een meerder gebruik van de ruimte zijn aanwezig. ‘We mogen gasten ontvangen op dit terrein met overnachtingen. Voor familie uitjes, bedrijven of een vriendengroep wellicht een mooi idee. Vakantie en tegelijk een cursus keramiek of schilderen erbij. Wie meer wil weten kan even kijken op de website of bellen met 050 3644332.