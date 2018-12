Asser bouwbedrijf gaat 22 woningen aan Boskamp bouwen

RODEN – De gemeente Noordenveld gunt de ontwikkeling en bouw van 22 woningen op locatie Boskamp in Roden aan Nijhuis Bouw BV, vestiging Noord uit Assen.Nijhuis wist met hun plan van aanpak te overtuigen. Ze kiezen voor levensloopbestendige, duurzame woningen die goed passen in de wijk. Door gebruik te maken van prefabricatie, zijn bouwtijd en overlast voor de wijk beperkt. Bovendien zijn de woningen nul-op-de-meter. Dat wil zeggen dat het huis evenveel energie opwekt als het gebouw en de bewoners gebruiken. De zonnepanelen op de daken wekken de energie op die de bewoner gebruikt voor koken, verwarmen en verlichten.

Een plan dat past bij de omgeving

De ingediende plannen zijn beoordeeld op kwaliteit en prijs. Wethouder Henk Kosters licht de keuze voor Nijhuis toe: “Het plan van Nijhuis past uitstekend bij de omgeving en scoort erg goed op duurzaamheid. De Boskamp-locatie wordt met de toevoeging van dit plan volledig nul-op-de-meter”. De commissie schrijft in haar beoordelingsrapport: “Het plan van Nijhuis borduurt niet alleen voort op de typische jaren ’60-kenmerken en voegt zich niet alleen goed in de omgeving (inclusief de 28 huurwoningen van Woonborg), maar vormt door de op maat benadering een goed passende eigentijdse, frisse toevoeging en meerwaarde voor de wijk”

Een duurzame omgeving

Naast de toekomstbestendige, duurzame woningen is in het ontwerp ook aandacht voor een duurzame omgeving. Er is bewust aandacht in het plan voor groene erfafscheidingen. Bij het inrichten van het openbare gebied worden nestvoorzieningen voor vleermuizen en vogels opgenomen in de gevels om de biodiversiteit te vergroten en de natuur aan te trekken.

Project VANDERVELDE

De projectnaam is VANDERVELDE, naar dichter Peter van der Velde, die woonde en werkte in Roderwolde. Ook de aangrenzende straat is naar de dichter genoemd: de Peter van der Veldelaan. VANDERVELDE wordt een buurt voor alle leeftijden met levensloopgeschikte en gezinswoningen. Toekomstige bewoners krijgen veel vrijheid om hun woning in te delen. Nijhuis hoopt in het derde kwartaal van 2019 te beginnen met de verkoop. De bouw start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

Onderschrift afbeelding: ontwerp VdpArchitecten Groningen