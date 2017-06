ATB Marum biedt ‘erkende toertocht’

MARUM – Hoewel pas vijf jaar jong, biedt ATB Marum zondag 25 juni al de derde ATB-Toertocht Marum. Ook nu kunnen deelnemers kiezen uit drie afstanden: de 20 kilometer is speciaal voor de jeugd, en de 35 en 50 kilometer. De route voert de deelnemers, de organisatie hoopt opnieuw op zo’n driehonderd fietsers, door de bossen en landerijen rond de gemeente Marum. De route is afwisselend met zandwegen, bospaden, singletracks en onverwachte doorsteken. ‘En we zijn nu een door de NTFU erkende toertocht. Voorheen kreeg je sterren, nu spreekt men van erkende toertochten. We zijn uiteraard blij dat we dit een erkende toertocht mogen noemen. Die erkenning heeft onder meer met de voorzieningen te maken, het bieden van kleed- en doucheruimtes voor dames bijvoorbeeld’, zegt Jack Wagena van ATB Marum. Het gekke is: de toertocht wordt vooral georganiseerd voor fietsers van omliggende verenigingen. ‘Je moet het zo zien: wij nemen het hele jaar door deel aan tochten bij andere verenigingen, met deze tocht doen wij iets terug. Ik denk dat alle leden wel een taak hebben en ‘aan het werk’ zijn voor en tijdens de tocht. Misschien dat een enkeling zelf nog even op de fiets kan stappen. Wat ik zeker weet is dat we een heel bijzondere tocht bieden. Dat mag ook wel, want je bent er zomaar een half jaar mee bezig. Stuut bijvoorbeeld, is al weer bezig met een berg puin, zodat deelnemers ook nog even moeten klimmen. Er staan trailers in het dorp waar deelnemers overheen moeten zien te fietsen, we komen over bijzondere boerenpaden die eenmalig open gaan en Dijkman is ook al weer bezig, zoals we ook al dwars door de loodsen van Postmus mogen fietsen. Nee, het is beslist geen standaard rondje door het bos. Ach, als je iets organiseert, dan wil je er ook wat van maken’, legt Wagena uit, die veel bereidwilligheid onder de leden en in de dorpen proeft als het om deze tocht gaat. ‘Soms is het best lastig mensen te vinden voor bepaalde taken, voor deze tocht wil iedereen de handen uit de mouwen steken.’ Wagena hoopt op 300 deelnemers. ‘Het ligt ook een beetje aan het weer. Vorig jaar was het erg nat, nu lijken de omstandigheden beter te zijn. Wie weet komen er dan wel meer fietsers deze kant op. Het is handig je al online in te schrijven, maar dat kan op de dag zelf uiteraard ook. Geen enkel probleem. Kinderen tot zestien jaar mogen gratis meedoen’, zegt de voorzitter, die trots is op zijn club. ‘We hebben zo’n 105 leden. Er komt wat bij, er valt wat af. Voor zo’n jonge vereniging is dat een aantal om trots op te zijn. Dit is al onze derde toertocht en ook op andere vlakken zijn we heel actief. We doen veel voor de jeugd, we leiden zelf trainers op en zijn met de jeugd een mooie samenwerking aangegaan met TFC NOAD en de Noordelijke ATB Club. De jeugd kan daardoor elke zaterdagochtend aan de bak. Kinderen worden lid van onze club, en sluiten bij de activiteiten van genoemde clubs aan. Zo kunnen we ze echt wat bieden en lijkt het met de toekomst van onze club wel goed te zitten.’

Voor de tocht zijn diverse stukken eenmalig toegankelijk gemaakt. Na de tocht is er de mogelijkheid om bij de start- en eindlocatie de fiets schoon te spuiten en is iedereen welkom in de ‘Heerlijkheid’, waar een speciaal terras zal worden gecreerd. ‘Speciaal voor de jeugd is er de mogelijkheid om onder begeleiding van onze trainers om 09.30 uur te starten voor de twintig kilometer. Interesse? Neem dan even contact op via info@atbmatrum.nl.’ De droge feiten dan. ‘De inschrijving voor alle afstanden start om 09.00 uur’, zegt Wagena. Leden van de NTFU betalen vier euro om mee te mogen doen, anderen een euro meer. De route is bepijld en douche- en kleedgelegenheid is bij SV Marum. De fietsen kunnen zoals gemeld schoongemaakt worden en ook nu is een helm verplicht. ‘De routecommissie, onder leiding van Eddie Renkema, heeft een prachtige route uitgestippeld. Met dus een speciale route van twintig kilometer voor de jeugd en voor de echte diehards de 35 en 50 kilometer. Mensen krijgen echt wat te zien onderweg, Plekjes die ze helemaal niet kennen en daarvoor zijn we uiteraard de grondeigenaren, Staatsbosbeheer, Stichting Groninger Landschap en de sponsoren bijzonder erkentelijk. Het wordt weer een onvergetelijke tocht, die voor iedereen te doen is.’

ATB Toertocht Marum Afstanden: 20 (jeugd), 35 en 50 kilometer Startlocatie: Heerlijkheid, Tolhuisstraat 1 in Marum Inschrijven: vanaf 09.00 uur Organisatie: ATB Marum Info: www.atbmarum.nl