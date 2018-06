‘ATB-route niet dóór Mensingebos maar lángs het bos’

Wethouder Alex Wekema over de onrust rond de mountainbikeroute

RODEN – Een misvatting die onmiddellijk de wereld uit moet, vindt wethouder Alex Wekema. De mountainbikeroute van het Mensingebos gaat niet dóór maar lángs het bos. De route zorgt voor een hoop ophef de laatste tijd onder verschillende bosgebruikers. Wandelaars, recreatieve fietsers en hondenbezitters vrezen dat ze omver gejakkerd worden door snelheidsduivels op mountainbikes. Maar niets is minder waar, verzekert Wekema. “Alle gebruikerspaden worden gescheiden. De doelstelling was en is dat niemand elkaar in de weg zit en iedereen het bos kan gebruiken.”

Wekema vindt alle onrust rond de Mensingebos-route (één van de vijf ATB-routes in Noordenveld) vervelend. “Het gaat me er niet om dat mensen ergens voor of tegen zijn. Dat mag allemaal. Maar dan wél graag op basis van juiste informatie. Er wordt door sommige mensen gesuggereerd dat de route door het bos zou lopen. En dat is niet het geval. Er wordt een pad gecreëerd tussen de Norgerweg en de bestaande ruiterroute. Een slingerpaadje van precies een meter breed. Dat geldt ook voor het pad langs het fietspad richting Lieveren. Daar wordt een heel smalle strook voor gebruikt.”

Een punt waarover tegenstanders zich zorgen over maken is het kruispunt bij de ingang van het bos achter de voetbalvelden van VV Roden. Aan het einde (of andersom aan het begin) van het smalle bospaadje komen namelijk wandelaars en fietsers samen. Ze vrezen ongelukken wanneer er op dat krappe punt ook nog mountainbikers met gierende vaart langs vliegen. “Daar hebben we zeker rekening mee gehouden. Op dit punt creëren we een soort sluis, zoals dat ook gebeurt bij ATB-routes in andere gemeenten. Daar kun je niet anders dan stapvoets rijden.” En nog een punt: het pad langs de ijsbaan. Die zou over de oude, achterliggende houtwal gaan volgens dezelfde club tegenstanders. “Zeker niet. Onmogelijk zelfs. Het pad loopt over een graswal, pal achter de ijsbaan. En mocht onverhoopt tóch blijken dat dat niet ideaal is, trekken we de route op dat stuk gewoon verder rechtdoor, langs de Loop.”

Voor de aanleg van de complete route wordt geen boom gekapt, belooft Wekema. Patrick Jansen, die ook de nieuwe bikebaan aan de Vrijetijdsboulevard heeft aangelegd, gaat ook de MTB-route langs het bos aanleggen. Hij is ecoloog. Heeft juist oog voor de natuur. Hij heeft al ruim 40 andere ATB-routes door heel Nederland aangelegd. Hij kijkt van tevoren naar de flora en fauna én cultuurhistorische elementen. Met een kleine shovel met een werkbreedte van 1 meter wordt een klein laagje van het oppervlak geschraapt. Het gaat om een smal slingerpaadje waarbij er geen enkele boom gekapt wordt. We hebben uitvoerig onderzoek laten doen. Het laatste wat we willen is het bos beschadigen. We vinden wel dat iedereen van het bos moet kunnen genieten.” Het is belangrijk dat de aangelegde mountainbikepaden bladvrij blijven. Anders krijg je modder. En dan loop je het risico dat bikers -om hun dure fiets te beschermen- om de modder heen rijden, met als gevolg dat de paden uitdijen. Vrijwilligers van verschillende fietsverenigingen in Noordenveld nemen het onderhoud van de route voor hun rekening, laat Wekema weten.

Bezwaarschrift van tafel

Noordenveld heeft een aantal weken geleden officieel toestemming gekregen om de route aan te mogen leggen. Het bezwaarschrift dat onder andere is ingediend door IVN Roden en de Rij- en Menvereniging Roden is afgewezen door de bezwaarcommissie. Wanneer gestart wordt met de aanleg van de Mensingebosroute is afhankelijk van eventuele juridische procedures, zegt Wekema. Bezwaren kunnen tot 6 weken na de uitspraak worden ingediend. Zijn die er niet, start de aanleg direct na de zomer. Alvorens de aanleg wordt de volledige route uitgevlagd. Wekema is van plan om bij de verschillende entrees van het bos (bij de voetbalvelden, ijsbaan en de parkeerplaats richting Lieveren) informatieborden te plaatsen met de exacte plannen. “We moeten als gemeente misschien nog wel wat duidelijker communiceren. Dat voorkomt misverstanden. Want nogmaals: iedereen moet van het bos kunnen genieten zonder dat ze elkaar daarbij in de weg zitten, dat is de doelstelling.”