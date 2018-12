Atheneum op de Ronerborg

RODEN – Rsg de Borgen wil zoveel mogelijk leerlingen dichtbij huis onderwijs aanbieden. Op de Ronerborg in Roden wordt vmbo en havo gegeven, met ingang van schooljaar 2019-2020 kunnen groep 8-leerlingen met een atheneum-advies hier ook terecht. De daltonvestiging start dan met een combinatieklas havo/atheneum.

De atheneumleerlingen kunnen de eerste drie jaren van de onderbouw op de Ronerborg volgen. Na de start in het eerste schooljaar kunnen ze dan doorgroeien naar de bovenbouw op de Lindenborg in Leek. Met deze vestiging voor vwo en havo wordt samengewerkt over de inhoud van het atheneum-programma. Leerlingen met een gymnasium-advies starten hun opleiding op de Lindenborg in Leek. (Foto en bron: Ronerborg).