Auwemalaan op koers

In verband met de werkzaamheden aan de Lindensteinlaan wordt de kruising met de Auwemalaan afgesloten van vrijdag 24 augustus 18.00 uur tot en met maandag 27 augustus 20.00 uur. Plaatselijk verkeer wordt omgeleid; Qlink lijn 3 rijdt dan niet door de Auwemalaan. Het wegvak van de rotonde Lindensteinlaan tot en met de kruising met De Schelp is maandag 27 augustus vanaf 20.00 uur weer beschikbaar. Van 28 augustus tot en met 12 oktober wordt het wegvak van De Schelp tot aan de rotonde Diepswal afgesloten voor al het verkeer.

Qlink 3 rijdt in deze periode vanaf de Auwemalaan via De Schelp over het industrieterrein Diepswal tot aan de sluis bij Diepswal en stopt niet bij de halte bij de rotonde Oostindie. Buslijn 85 rijdt via bedrijventerrein Diepswal richting Zevenhuizen en verder. De haltes Beetke van Rasquertstraat en Kalkoven worden tijdelijk niet gebruikt. Het overige verkeer wordt plaatselijk omgeleid.