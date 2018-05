Avondwandel4daagse Nieuw-Roden in aantocht

NIEUW-RODEN – Het activiteitenteam van Dorpshuis NijRoon organiseert ook dit jaar weer de Avondwandel4daagse. Dit jaar is de start op maandagavond 14 mei in verband met het Pinkserweekend wat er op volgt. Zo hoopt de organisatie dat iedereen in de gelegenheid is om mee te lopen. De afstanden zijn, net als voorgaande jaren, weer vijf en tien kilometer. De routes zijn geschikt voor jong en oud. Onderweg wordt er gezorgd voor een versnapering en uiteraard is er voor iedere deelnemer een blijvende herinnering aan de tocht. Kosten voor de deelname bedraagt slechts drie euro per persoon.