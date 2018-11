AVSN moet boerinnen in Noordenveld verbinden

Netwerken en kennis vergroten als kernwaarden van Studiegroep

NIETAP – Sinds 2015 kent de gemeente Noordenveld een bijzondere club. De Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld en omstreken (AVSN) komt jaarlijks een keer of zes bij elkaar, om kennis uit te wisselen, te netwerken en elkaar bij te praten. Marry Brink-Veerman en Dieneke Hofsteenge-Kok vertellen maar wat graag over deze studiegroep en doen dat – geheel in stijl – op een boerderij te Nietap.

Het is de warmste 6 november ooit gemeten in Nederland. Geen wonder dat de koeien in het pittoreske Nietap allemaal nog buiten lopen. ‘We kunnen ze dit seizoen extra lang buiten laten lopen. Het is immers zulk lekker weer’, verklaart Marry. In de karakteristieke boerderij staat de koffie al klaar. Boerengastvrijheid, zullen we het maar noemen.

Het ontstaan van de Studiegroep weten de beide dames zich nog goed te herinneren. Boeren verenigen zich graag, maar het viel op dat vaak alleen de boeren en niet de boerinnen aanwezig waren bij deze meetings. Het bleek vaak lastig te zijn om met zijn tweeën te komen, waardoor boerinnen vaak ondervertegenwoordigd waren. Voor Marry, Gré-An Smeenge en Sietske Hilhorst was dit een reden om een studiegroep speciaal voor boerinnen op poten te zetten.

‘De startbijeenkomst werd direct goed bezocht’, herinneren Marry en Dieneke zich. ‘Er kwamen dertig belangstellenden op af.’ Het gaf de dames energie om er mee door te gaan en nog altijd worden de bijeenkomsten uitstekend bezocht.

‘We organiseren jaarlijks vijf bijeenkomsten en één excursie’, zegt Marry. De AVSN vraagt hiervoor een contributie van dertig euro per jaar. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Mede hierdoor telt de groep 36 boerinnen. Tijdens de bijeenkomsten wordt altijd een spreker uitgenodigd. ‘We proberen iedere avond iemand te strikken die vertelt over een ander item’, vertelt Dieneke. ‘De vorige keer hadden we bijvoorbeeld een veearts, maar we hebben ook al eens een specialist op het gebied van erf-beveiliging, timemanagement, een imker en een accountant uitgenodigd.’

In Noordenveld is deze groep de enige vereniging van boerinnen, zover Marry en Dieneke weten althans. ‘Elders in het land is het concept wel bekend’, zegt Dieneke. ‘Maar in Noordenveld is een dergelijk initiatief er niet.’ Dat wil niet zeggen dat leden alleen uit Noordenveld mogen komen. Zo zijn er leden uit Zeijen en Niekerk.

De meeste leden van de Studiegroep zijn actief op een (melk)veehouderij, maar ook dat is geen vereiste. ‘Iedere boerin is welkom. We hebben één voorwaarde: je bent actief op een boerderij. Dat wil niet zeggen dat je fulltime boerin bent. Ook wanneer je parttime helpt, of de alleen de boekhouding doet, ben je actief op de boerderij en kun je lid worden’, verduidelijkt Dieneke. Daarbij stelt ze dat iedere vrouw die op een boerderij woont, vaak parttime boerin is. ‘Of je wil of niet. Je ontkomt er niet aan. Ook wanneer je bijvoorbeeld een 9 tot 5 baan hebt, dan nog ben je in de vrije uren of het weekend bezig op de boerderij.’

Het doel van de Studiegroep is het versterken van de onderlinge band en het uitwisselen van kennis. Bang om sprekers uit te nodigen die discussies opwekken, is de groep zeker niet. Zo ontvingen zij eens een spreker die het dierenwelzijn van weidevogels aan de kaak stelde. Daarbij wordt nog wel eens gewezen op de rol van de boeren, die volgens sommigen onvoldoende rekening houden met vogels. Marry: ‘Ik ken geen veehouder die niet gek is op vogels. Dat leverde dus ook een interessante discussie op en daar leer je allemaal weer van.’

Door verschillende sprekers uit te nodigen, krijgen de boerinnen een steeds beter beeld van hoe buitenstaanders tegen het vak aankijken. ‘Wij storen ons nog wel eens aan zaken die boeren over zich heen krijgen. Er heerst veel onwetendheid over ons vak en dat vinden wij verbazingwekkend’, zegt Marry. Dat uit zich bijvoorbeeld wanneer mensen die niet vaak op een boerderij komen, er toch verzeild raken. ‘Dan merk je dat er tegenwoordig nog weinig wordt onderwezen over het boeren bestaan.’

Dieneke ziet zoiets als een uitdaging. ‘Ik vind het leuk om mensen die er niet veel van weten te laten zien hoe het op een boerderij werkt. Ik zou zeggen: kom langs, dan zie je dat het melken al niet meer met de hand gebeurt’, lacht ze. Zo wordt bij de familie Hofsteenge jaarlijks een praalwagen gebouwd. ‘We ontvangen dan gasten die niet vaak op een boerderij komen. Er gaat een wereld voor ze open en dat is mooi.’

De boerenwereld blijkt een zeer dynamische en dat merken de boeren zelf ook. Neem nu op het gebied van regelgeving. Er zijn boeren die door de bureaucratische bomen het bos niet meer zien. ‘Het lijkt alsof er steeds meer regels bijkomen, maar dat was vroeger ook al veel. Het is ook maar net hoe je er tegen aan kijkt. De één zet zijn hakken in het zand, de ander gaat juist mee in die ontwikkeling’, zegt Marry. Dieneke vindt de regelgeving niet per se erg. ‘Maar je moet je er op kunnen voorbereiden. Het gebeurt te vaak dat er op stel en sprong een regel wordt ingevoerd, waar de boeren dan niet op verdacht zijn.’

Het seizoen van de AVSN loopt van oktober tot en met april. ‘In mei is het simpelweg te druk’, verklaart Marry. De Studiegroep is altijd op zoek naar leden om mee te sparren. Belangstellenden kunnen eens een kijkje nemen op de Facebookpagina van de AVSN. Daarnaast kunnen zij tijdens de eerstvolgende bijeenkomst binnenwandelen bij Het Wapen van Drenthe. Deze vindt plaats op dinsdagavond 20 november met als spreker notaris Jan Willem van der Wouden.