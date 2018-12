Ayantu is de Kerstengel

PEIZE –Voor u ligt de Kersteditie van de Krant. Een dubbeldik nummer van in totaal 96 pagina’s. Op de cover mag de Kerstengel natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar is de Ayantu Fransen de Kerstengel. De fotoshoot in de studio van Alfred Oosterman leverde weer prachtige plaatjes op. Dat werd uiteraard mede mogelijk gemaakt door Henriëtte Brink, die ervoor zorgde dat Ayantu stralend op de foto kwam. Verderop in dit kerstnummer vindt u een groter verslag van de totstandkoming van deze schitterende foto. De medewerkers van De Krant wensen u veel leesplezier en uiteraard fijne feestdagen!