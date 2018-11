Badmintonvereniging SOBO viert jubileum

RODEN – Een heuglijk feit afgelopen week in sportcentrum De Hullen te Roden. SOBO ’88 vierde namelijk haar dertig jaar bestaan. De vereniging die in 1988 werd opgericht door Gerard Boymans traint nog iedere dinsdagochtend in De Hullen van 8:45 tot 11:00 uur. Afgelopen week werd het jubileum van Sportieve Ontspanning Badminton Overdag gevierd met een avondje bowlen en een grillbuffet. Belangstellenden die eens kennis willen maken met SOBO, kunnen op dinsdagochtend langskomen in De Hullen. Nieuwe leden met enige ervaring zijn altijd welkom.