Ballen in Peize

PEIZE – Afgelopen weekend vond in Sporthal Peize de derde editie van Boarding Soccer Peize plaats. Het toernooi begon op vrijdagavond met het toernooi voor de dames. Op zaterdag was het de beurt voor de jongens teams onder de zeventien en vijftien jaar.

Het hoofdtoernooi werd op zondag gespeeld in Peize. In totaal streden acht teams voor de overwinning en was het ONR Futsal 1 dat er met de winst vandoor ging in een zinderende finale tegen FC Assen.