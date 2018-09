‘Bank van ontmoeting’ voor iedereen

RODEN – Afgelopen week werd er in de Treftuin achter de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden druk gewerkt aan het beschilderen van een bank. Kunstenares Gea Boon was uitgenodigd om de bank te voorzien van allerlei frisse en mooie kleuren. Dit deed zij niet alleen, 55 kinderen en volwassenen waren druk in de weer om allerlei voorbeelden te bedenken van hoe de ‘Bank van Ontmoeting’ eruit zou moeten komen te zien. Er werd meegewerkt door kinderen van basisschool De Rank, mee-werkers en personeel van Cosis, buurtbewoners en tuinvrijwilligers van de Treftuin.

‘Het is een waar pronkstuk geworden,’ laat Gerie Kleine als medewerker van Welzijn in Noordenveld weten. ‘Het is een kleurrijke bank die prima past bij de monumentale school in het dorp. Voor wie meer wil weten over de Treftuin kan even bellen met WiN 050 3176500.