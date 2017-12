Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

Deel 1: Bart de Vries, uitbater Hotel Het Wapen van Drenthe

Op een vrijdagmiddag treffen we Bart in het restaurant van Het Wapen van Drenthe. Het is drie uur en het is nog niet druk. ‘Dat zal vanavond wel anders zijn’, meent Bart. Er zit niemand op het terras, wat in deze tijd van het jaar ook niet vreemd is. Al geeft Bart aan dat het terrasseizoen steeds langer duur. ‘Je merkt echt dat het langer warm blijft. Het weer is veel zachter dan een aantal jaar terug. Daarnaast zie je dat mensen die roken sneller het terras opzoeken.’

‘Wat voor jaar was 2017? Poe, daar vraag je me wat… Op zich een goed jaar denk ik. Veel geleerd… Maar goed, dat is ieder jaar zo. Als ik kijk naar Het Wapen van Drenthe, dan denk ik dat wij vooral met Rockin’ Roon een mooi evenement erbij hebben. Op persoonlijk vlak heb ik veel geleerd als vader. In oktober 2016 werd mijn dochtertje Eva geboren, een geweldig geschenk. Je kunt je niet voorbereiden op zo’n komst, maar het voelde vanaf de eerste dag al vertrouwd. Waar ik aan moest wennen, is dat wanneer ik voor Eva zorg, ik verder helemaal niets kan doen. Als ik thuis ben met mijn vriendin, kan ik nog wel even een belletje plegen of een mail versturen, maar met haar erbij niet. Daarnaast is het bijzonder om te zien hoeveel je in één jaar leert als vader. Zelfs aan de poepluiers wen je, al is dat nog steeds niet mijn hobby. Ze zeggen altijd dat je eigen kind niet stinkt, maar dat is flauwekul’, lacht Bart.

Voor Bart is het nu zaak een goede verhouding te vinden tussen werk en privé. ‘Ik werk vaak ’s avonds, waardoor dat soms vervelend is voor mijn vriendin. Ik denk dat ik altijd wel ’s avonds zal blijven werken, maar gelukkig kan ik terugvallen op goede werknemers. Daarbij woon ik dichtbij en kan ik zo langskomen.’

Terugkijkend op 2017 ziet hij het optreden van Jannes tijdens de Rodermarkt als een hoogtepunt. Dit optreden werd door Het Wapen in samenwerking met Mo’s Café georganiseerd. ‘Dat was erg geslaagd. We gingen er eigenlijk niet van uit dat het zó druk zou worden’, zegt Bart. Dat Jannes lang op zich liet wachten, was volgens de pas 33- jarige ondernemer geen bewuste truc. ‘Om één of andere reden was naar buiten gekomen dat Jannes om vier uur zou optreden, terwijl wij wisten dat hij rond zeven uur zou komen. Ik weet niet waar dat weg kwam, maar wij hebben het in ieder geval niet gecommuniceerd.’

Met de feestdagen voor de boeg, komt er weer een drukke periode aan voor Bart. ‘Kerst hebben we eigenlijk nooit gevierd. Ik kom uit een catering gezin, waarin ook mijn ouders altijd werkten. Tijdens kerst is het hier gewoon weer druk. En op 28 december mogen wij voor het eerst cateren bij de Drenthe200. Daar komen zo’n 1750 man op af. Dat wordt een enorme uitdaging.’

Bart geeft de mok door aan Cor van der Steeg van Volksvermaken. ‘De mannen van Volksvermaken hebben altijd wat te vertellen, maar we hebben de voorzitter al vaak genoeg gehoord. Ik denk dat men nog wel eens onderschat wat zij allemaal moeten doen. Het lijkt me leuk om eens van Cor te horen.’