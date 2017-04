HOOGKERK – Basisschool Rehoboth n Hoogkerk opent dinsdag 18 april haar nieuwe plein. Samen met de buurt en de gemeente heeft de school plannen gemaakt om het plein opnieuw in te richten. Het hoge hek rondom het plein is weggehaald en daarmee is de toegang ook mogelijk voor de kinderen uit de buurt. De feestelijke opening vindt dinsdag 18 april om 13.30 uur plaats.