Basisschool ’t Jonkertje uit Jonkersvaart ontvangt Wecycle-certificaat

JONKERSVAART -Basisschool ’t Jonkertje uit Jonkersvaart heeft een Wecycle-certificaat met 1 ster ontvangen voor de opbrengst van een inzamelactie. Kinderen en hun ouders konden oude kleine elektrische apparaten op school inleveren voor recycling. Naast een mooie beloning kregen de scholen 1, 2 of 3 sterren op hun certificaat. Hoe meer apparaten ingeleverd, hoe meer sterren. De inzamelactie was onderdeel van een landelijke campagne, waaraan 209 basisscholen hebben deelgenomen verspreid over heel Nederland. De actie werd gecombineerd met lesmateriaal en is georganiseerd door Wecycle, die in ons land de inzameling en recycling organiseert van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

De scholen dragen zo hun steentje bij aan het milieu, want oude apparaten kunnen goed worden gerecycled. De landelijke opbrengst is ook nog eens goed voor een cheque van 10.000 euro voor Stichting Jarige Job. Met het bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. De jarigen ontvangen een Verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis.

De jaarlijkse inzamelactie werd voor de vijfde keer georganiseerd. Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle: “Wij vinden het belangrijk om kinderen op een toegankelijke manier bij te brengen dat je elektrische apparaten moet inleveren voor recycling. Het is goed om het nut hiervan al vroeg mee te geven. De samenwerking met basisscholen is daarom van groot belang voor ons.” Naast het certificaat kregen de scholen een boekenpakket of digitale camera en 30 bouwplaten voor pennenbakken. Ook GBS de Rank in Roden ontving het Wecycle-certificaat.