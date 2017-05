Battjes ook de snelste schaker bij sc Roden

RODEN – Ger Battjes heeft het snelkampioenschap van schaakclub Roden verovert. Eerder werd Battjes al kampioen in de clubcompetitie en in het rapidschaak. Ook vorig seizoen behaalde hij de “triple”.

De winst in het snelschaakkampioenschap kwam niet zonder moeite tot stand. Tom Visser behaalde evenals Battjes 13½ punt uit 16 partijen. Doordat hij gemiddeld iets zwakkere tegenstand had, bleef hij steken op de tweede plaats. In de onderlinge partij bleef Battjes de baas over Visser.

In de interne competitie zijn enkele beslissingen gevallen. Battjes was al kampioen. Arnold Meijster promoveert naar de A-groep en neemt daarin de plaats in van Theo Wolthekker die is gedegradeerd. Frans van Doorn degradeert van de B- naar de C-groep. Zijn plaats wordt ingenomen door Jan Duisterwinkel. Volgende week, op de laatste speelavond, spelen Henk van Bemmel, Menno Keizer, Jan van Spijker en Ale Bakker promotie-degradatiewedstrijden tussen de A- en de B-groep en Cees Hageman, Arend van der Burgh, Henk Kouwenberg en Mark Hoogendijk tussen de B- en de C-groep.