BBS de Verwondering hoopt op nieuwe locatie in Langelo

‘Gaat de gemeente het maatschappelijke belang bovenaan plaatsen?’

RODEN – Sinds dit schooljaar is Brede Basisschool de Verwondering actief als de nieuwe basisschool in Roden. De school, die zich toespitst op spelend leren en een persoonlijk lesaanbod, is nu op zoek naar een nieuw onderkomen. Marjan Kolk, oprichter van de school, richt haar blik op de oude basisschool in Langelo. Volgens haar is dit namelijk een ideale plek voor de school, die momenteel nog gevestigd is in het gebouw van de scouting nabij voetbalvereniging Roden. Een verhuizing naar Langelo is echter lastig, omdat BBS de Verwondering geen geld heeft om het gebouw te kopen en de gemeente tot op heden niet bereid is geweest om een speciale regeling te treffen met De Verwondering. ‘We hopen dat de gemeente uiteindelijk een afweging maakt, waarbij ze het maatschappelijke belang voor het commerciële belang stellen’, vertelt Marjan Kolk.

Het is fris in het oude scoutingsgebouw aan de Norgerweg te Roden. ‘Slecht geïsoleerd, maar dat wisten we van tevoren’, merkt Marjan op. In de hal staan laarzen en wandelschoenen van de kinderen. Aan de kapstok hangen regenjassen en zelfs skipakken. Alles om de leerlingen van De Verwondering te beschermen tegen de regen en de kou wanneer ze naar buiten gaan. Want naar buiten gaan ze: iedere dag is er tijd ingeruimd om de bossen rondom de school te verkennen. Weer of geen weer. ‘Dat is goed voor hun ontwikkeling’, merkt Marjan op. ‘Zo worden ze zich bewust van het leven om hun heen.’ Daarmee wijkt De Verwondering nogal af van de ‘gewone’ scholen die gefinancierd worden door de overheid. ‘Wij zijn een particuliere school en hebben in die zin meer vrijheid om ons eigen plan te trekken. Daarnaast hoeven wij ons niet aan een totaal aantal uren te houden.’ Dat wil niet zeggen dat er geen controle is op de manier van lesgeven van BBS de Verwondering. ‘De onderwijsinspectie stelt natuurlijk wel eisen’, zegt Marjan. ‘De leerlingen moeten uiteindelijk wel naar een soort ‘einddoel’. Dat houdt in dat wij ze naar een bepaald niveau moeten brengen op het gebied van rekenen en taal.’

In totaal zitten er nu zeven kinderen op het kleine schooltje. ‘We begonnen het jaar met zes kinderen, daar kwam al één bij. Binnenkort komt er weer iemand proefdraaien.’ De school huurt twee lokalen van Scouting Mensinghe Roden. Over het algemeen is de school erg tevreden. De locatie is uitstekend en het contact met ‘de scouting’ is ook prima. Er zitten echter wel nadelen aan het gebouw wat de school momenteel betrekt. ‘Allereerst is het gebouw vrij oud en niet goed geïsoleerd. Om de lokalen op temperatuur te houden, moeten we de verwarming flink opstoken. De kinderen dragen daarnaast vaak dikke truien’, zegt Marjan. Er is ook een gebrek aan ruimte, zo vertelt zij. ‘Op vrijdagmiddag ruimen de ouders op. Alles moet namelijk worden opgeborgen, zodat de scouting de lokalen weer kan gebruiken in het weekend. Dat opruimen is nogal een operatie en het is bovendien jammer. De werken die kinderen hebben gemaakt en graag willen laten staan, moeten dan worden opgeborgen. Zo zien ze hun eigen werken niet.’ Daarnaast is er een gebrek aan opbergruimte. ‘We stoppen alles in één kast, maar omdat er steeds weer nieuwe materialen bijkomen, puilt die kast natuurlijk uit. Dat is erg lastig. Daarnaast krijg je geen ziel in het lokaal.’

Het idee van de Brede Basisschool wordt in Roden en omstreken goed ontvangen. ‘Mensen kijken eerst de kat een beetje uit de boom, maar hoe bekender het wordt des te meer animo er voor komt’, zegt Marjan. Zij verwacht dan ook een groei in het leerlingenbestand. ‘We hopen volgend schooljaar weer een aantal leerlingen te mogen ontvangen. We hebben het onderwijs zo ingericht, dat wij in de loop van een jaar of tien maximaal 60 à 65 leerlingen kunnen onderwijzen.’ De populariteit en bekendheid van de school neemt toe, en dus zal er op termijn moeten worden gekeken naar een grotere en meer geschikte locatie. Marjan ziet de school in Langelo als een zeer geschikte optie. ‘Het voordeel is dat er veel ruimte is, je zo in de natuur bent en het gevestigd is in een klein dorp. Als we kijken naar een ideaal beeld voor onze school, dan zien we daar een soort samenwerking in met de buurt. Denk daarbij aan een gedeelde moestuin met de bewoners.’

Momenteel staat de oude school in Langelo leeg. De gemeente is eigenaar en in principe is de hoogste bieder spekkoper. Omdat BBS de Verwondering een particuliere school is, heeft de gemeente geen verplichting ten opzichte van de school. ‘Als de oude school in de verkoop gaat, dan zullen wij niet de hoogste bieder worden. Daarvoor hebben wij gewoon niet genoeg geld. We hopen daarom dat de gemeente, ondanks dat ze niets verplicht zijn, toch het maatschappelijke belang voor het commerciële belang wil stellen.’ De gemeente staat zeker geïnteresseerd in het project van De Verwondering. ‘Ik heb eens met wethouder Alex Wekema en iemand van de onderwijsinspectie gesproken en toen was Wekema zeer geïnteresseerd en stond hij er ook zeker positief tegenover. Kijk, ik ben niet naïef hoor. Ik weet ook wel dat zij geen enkele verplichting hebben tegenover ons, maar ik denk dat zij het maatschappelijke belang van deze school best wel inzien. Onze school is namelijk een aanvulling op het schoolaanbod in de gemeente Noordenveld.’

Naast de gemeente, zijn ook de inwoners van Langelo betrokken in het proces. ‘Zij hebben in principe inspraak over de bestemming van de oude school. Ik denk dat het voor hen interessant is als De Verwondering zich daar zou gaan vestigen. Zeker omdat wij een school zijn die midden in de samenleving staat en graag contact wil met de buurt’, aldus Marjan.

De gemeente zou De Verwondering kunnen helpen door een speciale regeling met ze af te spreken, of het gebouw voor een zacht prijsje van de hand te doen. ‘De gemeente kocht het gebouw destijds voor het symbolische bedrag van één euro. Het gebouw zal straks voor tonnen te koop komen te staan. Het zou de gemeente sieren als zij een regeling met ons afspreken, waarin staat dat wij het gebouw onderhouden en huur betalen aan de gemeente. Dat is zomaar een idee. Ik zou in ieder geval al erg blij zijn als de gemeente met ons mee wil denken.’

De Verwondering heeft momenteel nog contact met de gemeente, maar in principe sprak wethouder Alex Wekema klare taal aan het eind van 2017 toen Lijst Groen Noordenveld vroeg naar de kwestie rondom De Verwondering. De basisschool is particulier en dus heeft de gemeente hier verder niets mee te maken. Of het de basisschool alsnog gaat lukken om een afspraak te maken met de gemeente over het oude schoolgebouw in Langelo, durft Marjan niet te zeggen. ‘Het zou jammer zijn als het niet lukt, maar we staan zeker open voor andere plekken. Het probleem is dat bouwen op een stuk grond niet vanzelfsprekend is en het betrekken van een schuur nabij een boerderij ook lastig is. Het zou het mooiste zijn als we in Langelo terecht zouden kunnen.’

Wethouder Alex Wekema zei in een reactie op de huidige situatie het volgende: ‘BBS de Verwondering is een staatsvrije school. En staatsvrij is staatsvrij, daar ben ik heel duidelijk in. Over de verkoop en de bestemming van de oude school in Langelo, gaan wij nog in overleg met Dorpsbelangen Langelo en de Boermarke. Dat overleg staat gepland op 23 januari en dan kunnen zij hun voorkeur aangeven over de verkoop en de bestemming van de school. Het wordt nog even afwachten wat er uit dit overleg komt.’